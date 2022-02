Kilian Jornet sera au départ de l’Ultra Trail du Mont-Blanc

Le roi des courses longue distance est de retour… à Chamonix. Absent depuis 2018, Kilian Jornet a annoncé qu’il sera bien, le 26 août prochain, au départ de l’Ultra Trail du Mont-Blanc. "À l’UTMB, il y a toujours un gros niveau, une belle confrontation avec les athlètes sur un parcours que je connais bien, j’ai vécu plusieurs années à Chamonix", explique l’athlète espagnol dans une interview accordée aux organisateurs de l’épreuve. "C’est un plaisir de revenir sur cette course mythique".

Kilian Jornet a déjà brillé trois fois sur la boucle mythique en remportant l’UTMB en 2008, 2009 et 2011. Avec ses trois victoires, il est l’un des coureurs les plus titrés chez les hommes avec Xavier Thévenard (3 fois) et François D’Haene (4 fois).