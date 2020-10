Kristina Mladenovic remporte Roland Garros en double dames

Elle avait été éliminé dès le premier tour en simple dames, face à l'Allemande Laura Siegemund (7-5, 6-3). Mais Kristina Mladenovic a fait depuis de nombreuses saisons du double sa spécialité. Aux côtés de sa partenaire, la Hongroise Timéa Babos, elle a remporté ce dimanche le titre en double dames sur les cours de Roland Garros, pour la deuxième fois en deux ans.

Une victoire en deux sets face à la paire chiliano-américaine Guarachi-Krawczyk (6-4, 7-5).

La passe de cinq !

C'est la cinquième fois de sa carrière que Kristina Mladenovic remporte un tournoi du grand chelem en double. C'est même la troisième fois qu'elle remporte Roland Garros, après une victoire en 2016 avec sa compatriote Caroline Garcia et en 2019 avec Timéa Babos. Elle a également remporté trois fois l'Open d'Australie, en 2014 (double mixte), en 2018 et cette année, toujours avec Timéa Babos. En 2013, Kristina Mladenovic, associée au Canadien Daniel Nestor, avait remporté en double mixte le tournoi de Wimbledon.

Lors de la remise des trophées après sa victoire, elle a déclaré, particulièrement émue : "C'est quelque chose de très fort, physiquement et émotionnellement." Elle a également exprimé son souhait de voir la situation sanitaire s'améliorer : "J'espère que l'on se retrouvera dans quelques mois pour un vrai Roland Garros, pour vibrer ensemble et partager des grands moments de sport et de joie."