L'affaire Ophélie Claude-Boxberger, "une honte" pour Stéphane Caristan

Montbéliard, France

Interrogé ce mardi par France Info, Stéphane Caristan n'arrive pas à digérer l'affaire Claude-Boxberger. L'athlète du Montbéliard Belfort Athlétisme a été contrôlé positive à l'EPO en septembre dernier. Une information que France Bleu Belfort Montbéliard a pu se faire confirmer. Il s'agit là d'un nouveau scandale qui ne fait que salir l'athlétisme, estime l'ex champion d'Europe et du monde (en salle) du 110 mètres haies dans les années 80.

Jacky Boxberger, son père, doit se retourner dans sa tombe !

Dans l'interview que l'ancien champion, spécialiste des haies, a accordé ce mardi à France Info, il ne mâche pas ses mots. " Ophélie Claude-Boxberger fait honte à un nom prestigieux parce que son père Jacky était un athlète prestigieux. Le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe. Là, ça défie l'entendement. Ce cas précis, s'il est avéré puisqu'on attend le résultat de l'échantillon B, c'est qu'il y a un médecin derrière. Ce médecin a demandé, il y a presque un an maintenant, à ce qu'on lève le pied sur les contrôles inopinés d'une athlète qui s'avère être aujourd'hui être sa compagne", alerte Stéphane Caristan.

Dans les entreprises privées, on licencie pour moins que ça !

Pour l'ancien spécialiste du 110 mètres haies, la situation est très ambiguë. Il rappelle que le médecin en question, Jean-Michel Serra, a été sanctionné par un blâme. " Il faut aller plus loin. Dans les entreprises privées, on licencie pour moins que ça. Là, c'est grave car on ne sait pas s'il a été manipulé par l'athlète. Si c'est lui qui est à l'origine de ce problème de dopage. C'est très très inquiétant. Il faut une enquête précise", réclame Stéphane Caristan. L'ex champion d'Europe et du monde du 110 mètres haies rappelle le règlement. " Quand on est contrôlé positif, on est suspendu de l'équipe de France parce que c'est une honte pour un pays, c'est une infamie. Au pire, on suspend à vie", conclut Stéphane Caristan.