Football, handball, basket... Vos rendez-vous sport du week-end dans la Manche

Retrouvez l'agenda sport du week-end des équipes phares de la Manche.

Vendredi 10 mars

National, 24e journée

Revigorée par une victoire face à Béziers, l'US Avranches (14e) peut, en cas de nouveau succès face à Epinal (17e), prendre un peu ses distances sur la zone de relégation.

"Tout faire pour laisser Epinal derrière !" (Damien ott, entraîneur US Avranches)

Damien Ott, US Avranches avant le match contre Epinal Partager le son sur : Copier

Avranches / Epinal à 20h00 au Stade Fenouillère

Ligue 1, 29e journée

Battu à domicile contre Angers la semaine dernière, le Stade Malherbe de Caen (14e) aura la tâche compliquée à Nice (3e).

"Il faudra être performant dans l'animation" (Patrice Garande, entraîneur Caen)

Patrice Garande, SM Caen avant d'affronter Nice Partager le son sur : Copier

En savoir plus : "On ne peut pas faire un match moyen et battre Nice"

Nice / Caen à 19h00 A vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Cotentin

Proligue, 17e journée

La JS Cherbourg reste sur une humiliation dans sa salle face à Nancy. Le ton est monté dans le vestiaire. Les mauves, 10e de Proligue, ont-ils assez de caractère pour réagir à Limoges (7e) ? Pas simple, car la JSC court toujours après sa première victoire à l'extérieur cette saison.

"On se cache tous dans notre coin" (Bastien Khermouche, pivot JS Cherbourg)

Bastien Khermouche, pivot JS Cherbourg Partager le son sur : Copier

En savoir plus : Les 4 vérités du coach de la JS Cherbourg Mikica Maksic.

Limoges / Cherbourg à 20h30

Samedi 11 mars

NF1, 18e journée

Les filles de l'US La Glacerie sont épatantes en 2017 (6 victoires en 7 rencontres) et pointent actuellement à la 3e place de leur poule de NF1. Ce samedi, elles affrontent le Havre (4e) sur son parquet. Les deux équipes comptent le même nombre de points.

ALA Le Havre / La Glacerie à 20h00

NM2, 19e journée

Les garçons ont suivi la trajectoire inverse des filles. Depuis le début de l'année, c'est plus compliqué (1 victoire et 6 défaites). Défaits à Tours la semaine dernière, les cherbourgeois (7e) reçoivent l'équipe de l'île de Ré.

Cherbourg / Ré Basket à 20h00 salle Nordez

CFA, 22e journée

L'US Granville s'est inclinée pour la première fois à domicile la semaine dernière face à Romorantin. Défaite surprise qui n'écarte pas les hommes de Johan Gallon de la course à la montée, mais il faudra faire le plein de points à Plabennec, la lanterne rouge, pour rester dans le haut du classement. L'USG est 5e à deux points de la deuxième place synonyme de montée en National.

A suivre aussi...

[Cyclisme] La fin de Paris-Nice avec Mikael Chérel et Amaël Moinard 🔴

Rendez-vous lundi à 18h30 dans le KOP France Bleu Cotentin pour revenir sur toute l'actu sport du week-end avec nos experts et nos invités !