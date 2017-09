L'Alsacien Clément Gass, non-voyant, enchaine les courses seul à l'aide d'un GPS

Clément Gass, non-voyant et originaire du Bas-Rhin, est un phénomène. Il participe depuis deux ans à des courses, des trails essentiellement, sans accompagnateur. Il avale les kilomètres seulement muni de sa canne blanche et d'un GPS.

Les médias du monde entier s'intéressent à lui. Clément Gass, non-voyant depuis sa naissance, participe à des courses à pied sans guide. L'athlète de 30 ans, originaire de Schaffhouse-sur-Zorn, se sert uniquement de sa canne blanche et d'un GPS.

"Avec le GPS, il n'y a plus de limite de distance"

Une application smartphone a été mise au point pour les non-voyants il y a deux années. Elle donne des informations vocales toutes les 7 secondes, avec environ 300 mots par minute. "Ça m'indique pendant combien de temps je peux courir sans changer de direction, à un horizon d'une trentaine de mètres" indique Clément Gass et "sachant qu'il faut toujours rester attentif par rapport au sol. C'est uniquement la canne blanche qui permet de savoir ce qu'il y a devant mes pieds" précise t-il.

Avec ce GPS, il est plus indépendant. "C'est un peu comme un jeune qui passe le permis de conduire. Avant, il est limité en distance avec ce qu'il peut faire avec son vélo et ensuite il peut aller partout avec sa voiture. C'est un peu pareil pour moi. Sans GPS, je ne peux aller que sur des terrains déjà appris par cœur, et avec le GPS, il n'y a plus de limite de distance". Et ça tombe bien parce qu'il affectionne particulièrement les longues distances comme le trail. En septembre 2016, il avait battu le record du monde pour un non-voyant d'un trail en montagne de 54km au Haut-Koenigsbourg, en 9h et 40 minutes et le week-end dernier, il a bouclé le marathon de Colmar en 4 heures et 30 minutes.