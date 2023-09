L'Américain Jim Walmsley remporte la 20 édition de l'UTMB

L'Américain Jim Walmsley a passé la ligne d'arrivée de l'UTMB après 19 heures 37 minutes et 43 secondes de course.

L'Américain Jim Walmsley a remporté ce samedi l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), il avait pris la tête de la course ce samedi matin après un duel acharné avec le deuxième, son compatriote Zach Miller. C'est la première victoire américaine dans cette mythique course de montagne.

Natif de l'Arizona et âgé de 33ans, il est installé dans les Alpes françaises depuis 2022 pour sa préparation. C'était la 5e participation pour Jim Walmsley qui a réussi à passer la ligne d'arrivée à Chamonix en Haute-Savoie en moins de 20 heures. Il a parcouru les 173 km de la course en 19 heures 37 minutes et 43 secondes, avec plus d'une quinzaine de minutes d'avance sur Zach Miller, son premier poursuivant. Le français Germain Grangier complète le podium de cet UTMB 2023.

Les 2.300 participants ont pris le départ de Chamonix ce vendredi à 18h pour cette 20e édition avec 170 km et 10.000 mètres de dénivelé positif au programme.