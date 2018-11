L'Américaine Simone Biles, reine incontestée de la gymnastique artistique féminine, a été sacrée championne du monde au saut de cheval ce vendredi à Doha. Elle décroche ainsi, à 21 ans, son treizième titre mondial, et devient la gymnaste qui cumule le plus de titres mondiaux dans l'histoire, hommes et femmes confondus.

Unprecedented. @Simone_Biles has won more world titles than any other gymnast — man or woman — in history. #DohaGym2018pic.twitter.com/HGaRpkWLzc — Team USA (@TeamUSA) November 2, 2018

Championne olympique en titre au saut, la médaille d'or remportée au saut de cheval est le premier titre mondial de Simone Biles à cet agrès, après l'argent en 2013 et 2014 et le bronze en 2015.

Un quatrième titre mondial au concours général, déjà un record

Ce jeudi déjà, Simone Biles avait remporté un quatrième titre mondial au concours général, malgré des erreurs notables. Elle l'a emporté grâce à des notes de difficulté supérieures à ses rivales. Elle est ainsi devenue la première gymnaste à remporter quatre titres mondiaux, une performance inégalée, et a inscrit encore un peu plus son nom dans la légende de la discipline.

Aux Mondiaux de la capitale qatarie, Simone Biles compte déjà trois médailles d'or sur trois possibles : le concours par équipes, le concours général et le saut de cheval. Elle s'alignera en finale des barres asymétriques vendredi, et de la poutre et du sol samedi.

Un retour à la compétition fin août

A Doha, Biles effectue son retour à la compétition internationale après ses fastueux Jeux olympiques à Rio. En août 2016, elle était rentrée du Brésil la valise remplie de cinq médailles, dont quatre en or : concours général, sol, saut et par équipes, plus le bronze à la poutre.

Victime d'agressions sexuelles de la part de l'ex-médecin de l'équipe

Elle avait coupé après Rio, puis avait révélé en janvier qu'elle faisait partie des victimes de Larry Nassar, ex-médecin de l'équipe féminine de gymnastique à l'origine d'un des plus graves scandales de l'histoire du sport américain, condamné lourdement pour des centaines d'agressions sexuelles commises pendant deux décennies. Elle n'a repris la compétition que fin août aux États-Unis.