L'ancien footballeur pro Mathieu Bodmer signe avec les Pirates, le club de tennis ballon d'Évreux

Après vingt ans de carrière pro débutée à Caen et finie à Amiens et six cents matchs , Mathieu Bodmer trouve un nouveau terrain de jeu. Il rejoint les Pirates d'Évreux, le club de tennis ballon d'Évreux. Mais attention, ce n'est pas une nouvelle carrière, "c'est un hobby", explique l'Ébroïcien de 37 ans, "une passion que je pratique depuis longtemps dans les différents clubs où je suis passé, notamment à Caen depuis mon centre de formation".

Le tennis ballon, comment ça marche ? Reportage de Laurent Philippot Copier

Mathieu Bodmer en un contre un avec Maël Delanous, numéro un français - Fédération Futnet et Disciplines Associées France

Cela fait même une dizaine d'années que Mathieu Bodmer côtoie les joueurs des Pirates lors de rencontres. Il prend donc une licence ce jeudi avec deux amis d'enfance Alexandre Raulin et Gwen Mougin, pour évoluer dans le club dans une équipe à trois "pour essayer de jouer un peu plus régulièrement et pourquoi pas faire des compétitions".

Objectif : l'équipe de France

Devenir le premier ancien pro à rejoindre l'équipe de France de tennis ballon "pourquoi pas ? " assure Mathieu Bodmer, "quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire à fond". Mathieu Bodmer a rencontré les dirigeants de la fédération français de futnet, l'autre nom du tennis ballon."On va mettre en place des choses dans l'année" précise le nouveau licencié qui aimerait "qu'il y ait plus de jeunes qui jouent". Le président du club des Pirates d'Évreux, David Elhaïk voit arriver ce néo-joueur d'un très bon œil :

Ça booste tout un club, l'arrivée de Mathieu Bodmer dans notre club, c'est un énorme coup de fouet

David Elhaïk ne veut pas tirer de plan sur la comète mais "on peut espérer un rayonnement supérieur, attirer davantage de public à nos matchs, attirer davantage de joueurs qui sont peut-être dans la méconnaissance de l'existence du tennis ballon en compétition" dit-il. Le club d'Évreux, qui compte 120 licenciés, est un des plus dynamiques en France et évolue en D1. Quant à revoir Mathieu Bodmer sur un terrain de foot, il va prendre une licence à l'Évreux Football Club 27 et devrait surtout dans les semaines à venir prendre une part active dans l'encadrement du club ébroïcien, les négociations sont toujours en cours.