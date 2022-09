L'appel de Sonia Heckel, n°1 mondiale de boccia sans sponsor

A un an et demi des Jeux Paralympiques de Paris 2024, et alors qu'elle vient de récupérer la place de n°1 mondiale en boccia, la joueuse du Club de Ludres Handisport Sonia Heckel lance un appel à de nouveaux sponsors. Le manque de visibilité de son sport n'aide pas.

"Si les gens ouvrent la porte à la boccia, c'est sûr qu'ils vont revenir, parce que c'est un sport qui plaît !" La frustration s'entend dans la voix de Sonia Heckel, quelques minutes avant son entraînement de boccia du jour au CREPS d'Essey-les-Nancy.

La joueuse du Club Handisport de Ludres a des raisons d'être frustrée, elle qui vient de décrocher la place de n°1 mondiale de sa discipline, mais qui est toujours sans sponsor.

4 médailles sur les deux dernières Coupes du monde

"Je pensais qu'avec mon palmarès et mes dernières performances ça changerait, mais pour l'instant ça n'a pas beaucoup bougé", déplore l'athlète de 33 ans. Lors des deux dernières épreuves de Coupe du monde au Brésil et au Portugal, Sonia Heckel a tout de même ramené quatre médailles (argent puis or en individuel, bronze et argent en paire) dans la catégorie BC3.

Mais malgré le soutien de la fédération handisport, les sponsors s'orientent davantage vers des athlètes de disciplines plus reconnues, comme la natation ou l'athlétisme. "C'est frustrant, parce qu'on est quand même le deuxième handisport de France en nombre de licenciés, regrette Heckel. Et surtout, c'est une discipline qui est accessible à tout type de handicap, et c'est certain que c'est l'avenir !"

Une championne active sur les réseaux sociaux

Alors en attendant la bonne trouvaille, Sonia Heckel et son assistant sportif Florent Brachet tentent de se faire connaître par la communication sur les réseaux sociaux de la championne (Facebook et Instagram) et par le bouche-à-oreille. "On reçoit beaucoup de messages de soutien, beaucoup de bienveillance", salue la native de Saverne.

Elle en aura bien besoin pour la suite de la saison. Le prochain rendez-vous compétitif sera dès le mois de septembre à Rome pour le World Boccia Challenger, où elle aura un statut à défendre. Avant bien évidemment les Jeux Paralympiques de Paris 2024 à moyen-terme, où la championne sera à domicile et entend bien performer pour sortir sa discipline de l'ombre.

13 clubs en Lorraine

"Il y a de la place pour tout le monde, et je sais que c'est un sport qui va intéresser encore plus de gens", promet Sonia Heckel.

En Lorraine, il y a en effet d'ores et déjà beaucoup d'options disponibles pour rejoindre un club de boccia : Flavigny S/ Moselle, Jarnisy, Ludres, Lunéville, Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), Golbey, Rochesson, Chavelot (Vosges), Bar-le-Duc, Verdun, Commercy (Meuse), et Moulins-les-Metz, Metz (Moselle).