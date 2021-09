L'archer basque Guillaume Toucoullet positive après son élimination aux Jeux paralympiques

L'archer Guillaume Toucoullet n'a pas pu se battre longtemps pour une médaille aux Jeux paralympiques de Tokyo. Il a été éliminé dès les 16e de finale ce vendredi 3 septembre. Le licencié aux Archets de la Humade à Biarritz et à Handisport Pays basque participait à ses premiers Jeux.

L'angloy espérait une meilleur performance mais cette première expérience paralympique va être très utile pour la suite.

J'ai commencé il y a vraiment pas longtemps, donc c'était aussi une découverte pour moi. J'ai bien pris conscience de certaines choses donc maintenant, je vais remonter les manches et travailler beaucoup plus. L'objectif, c'est de progresser encore et toujours, d'aller toujours plus haut, plus loin. Un petit peu à l'image de la devise des Jeux. Mais vraiment, dans toutes les compétitions que je vais maintenant aborder, je vais essayer de prendre encore plus d'expérience et de développer encore un peu plus ma technique avec mon entraîneur pour essayer d'être encore plus fort, stable, serein.