L'archer franc-comtois Jean-Charles Valladont en or à la Coupe du monde de tir à l'arc

L'archer de Boussières (Doubs) Jean-Charles Valladont a remporté la médaille d'or dimanche 13 août à Berlin (Allemagne) lors de la quatrième et dernière manche de Coupe de monde de tir à l'arc. Il sera donc avec l'équipe de France à Mexico (Mexique) pour la finale du Championnat du monde.

"C'est de très bon augure d'avoir réussi à concrétiser ici, se satisfait Jean-Charles Valladont. Battre en demi-finale la plus forte équipe du monde : les Coréens, ça nous permet d’engranger un maximum de confiance. Surtout que depuis 2011, l'équipe de France n'avait pas remporté de manche de Coupe du monde. Et le fait que ça soit par équipe, on partage une émotion, une victoire ou une défaite et ça me plait énormément. J'avais annoncé cette année que ce qui manquait c'était la réussite par équipe donc c'est un énorme sentiment de satisfaction".

"Un très bon bilan de saison"

Jean-Charles Valladont est aussi satisfait de sa saison, même en individuel, malgré sa défaite samedi 12 août en huitième de finale de la Coupe du monde : "c'est vrai que je ne suis pas allé jouer une finale sur le terrain mais c'est un peu la loin du plus fort. Je suis tombé contre un Canadien, troisième aux qualifications, qui avait très très bien tiré et qui m'a battu sur trois volées de suite juste d'un point. C'était un peu dommage pour moi, il m'a mis une bonne raclée 6-0 sans que je ne me sois vraiment planté donc on reste sur le positif et sur l'ambition de la finale de Coupe du monde dans un mois". Cette finale en individuelle, ce sera au Colisée de Rome les 2 et 3 septembre.