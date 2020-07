L'arête du Goutaroux: sublime belvédère sur le Mont Aiguille

En partant du beau village de St Michel les Portes, dans le Trièves, la randonnée vers l'arête du Goutaroux (à 1543m d'altitude) via le col de Papavet débute en forêt avant de dévoiler un panorama exceptionnel et fabuleux sur la face est du Mont Aiguille et la barrière est du Vercors.

Le Mont Aiguille © Getty

Ce sont les crêtes les plus proches pour contempler ce "mont inaccessibilis", premier sommet des Alpes à avoir été conquis en 1492. De plus, la vue s'étend du nord de la Chartreuse au sud du Dévoluy.

En pratique:

Denivelée: 760m - comptez environ 4h

Pas de difficulté majeure

Carte IGN TOP 25 3236 OT Villard-de-Lans - Mont Aiguille