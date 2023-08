L'argent mondial pour les archères lorraines Lisa Barbelin et Caroline Lopez

Caroline Lopez et Lisa Barbelin (les 2 archères les plus à droite) lors d'une compétition organisée à Paris en 2022

Dans l'arène de Berlin, ce vendredi, les archères lorraines, Lisa Barbelin et Caroline Lopez ainsi que la Francilienne Audrey Adiceom, ont décroché la médaille d'argent des Mondiaux de tir à l'Arc. Elle sont inclinées en finale face à l'Allemagne, 5 à 3.

Ce dernier match a été très serré : à l'issue du premier set, Française et Allemandes étaient à égalité (53-53). Dans la seconde manche, les archères allemandes se sont détachées (55-52). Mais dans le troisième set de cette finale, les archères françaises ont réalisé cinq 10 sur six possible. Lisa Barbelin et Caroline Lopez ont visé le centre de la cible à deux reprises. Du grand art (50-58) ! Mais dans la dernière manche, les Allemandes ont repris l'avantage et la médaille d'or s'est joué à un seule point (57-56) !

En demi-finale, le trio tricolore avait sorti facilement les Pays-Bas (6-0).

A un an des Jeux Olympiques de Paris, les deux archères mosellanes, Lisa Barbelin, originaire de Ley et Caroline Lopez, qui a grandi à Cheminot ont montré en Allemagne qu'elles avaient le talent pour se parer d'or olympique en 2024. On l'espère tous. L'épreuve de tir à l'arc se déroulera sur l'esplanade des Invalides.