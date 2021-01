L’Armada Corse au Rallye de Monte Carlo

Record battu ! Pilotes et co-pilotes insulaires n’auront jamais été aussi nombreux sur la liste des partants du Monte-Carlo qui s’élance ce jeudi après-midi sur les coups de 13h. Jamais aussi nombreux par conséquent au départ d’une épreuve du championnat du monde des rallyes WRC, hors Tour de Corse, et pour un Monte-Carlo bien particulier balisé par la frontière du couvre-feu, sans ses célèbres spéciales de nuit et quasiment sans spectateurs. Il manquera donc un petit quelque chose cette année à cette épreuve. Peu importe, huit corses seront présents, au volant ou aux notes, et pour six d’entre eux il s’agira d’une grande première !

Voici donc la liste et la photo de famille des insulaires (dans l’ordre de la numérotation) qui auront le plaisir de « découvrir », pour la majorité d’entre eux, cette classique hivernale de renommée mondiale :

N•7 Pierre Louis Loubet (pilote) - Hyundai i20wrc

N•24 François-Xavier Buresi (copilote) - C3 Rally 2

N•61 Fabrice Gordon (copilote)- Fabia R5

N•65 Christophe Bérard - Angélique Paolini - Clio R3T

N•84 Myriam Peretti - Laura Salini - Fiesta R2J

N•89 Ghjuvanni Rossi - Baptiste Volpei - Clio Rc5

La grande famille corse ... dans la neige du Monte-Carlo ! - Nicolas d'Ulivo

Pierre Louis Loubet : "Prêt pour le grand saut"

Le chef de file de cette délégation insulaire sera bien entendu Pierre-Louis Loubet. Le jeune pilote de Porto-Vecchio entamera sa 3ème saison sur les plateaux mondiaux, sans aucun doute la plus importante. Après avoir remporté le titre de champion du monde WRC2 en 2019, il a fait son entrée dans la cour des grands l’an dernier mais son programme, minimal au départ, a été rendu squelettique par la crise sanitaire et les suppressions d’épreuve. 3 rallyes disputés seulement, deux abandons mais une belle 7ème place au Rallye de Sardaigne et ses premiers points de pilotes en WRC. De quoi lui mettre l’eau à la bouche au moment de se lancer pour sa grande première sur les routes enneigées du Monte-Carlo et dans sa première grande saison. « Pilouis », comme on le surnomme, disputera la totalité du championnat du monde, à savoir 11 épreuves. Une opportunité et une chance à saisir. « Le but c'est de me rapprocher des meilleurs (...) c'est une année primordiale car elle pourrait me permettre de m'installer en WRC" nous a confié le jeune insulaire.

"C'est une année primordiale pour moi" - Pierre-Louis Loubet - Copier

2021 : année de l'envol de Loubet ? © Maxppp - Reporter images

Dans les rangs des amateurs, Fabrice Gordon fera figure d’ancien au titre de son expérience acquise sur ce Monte-Carlo. L’ajaccien, co-pilote du Suisse Mike Coppens sur Skoda RC2, en sera à sa 7ème participation. Il a déjà disputé cette épreuve à 6 reprises entre 2006 et 2015, terminant 10ème du général en 2006 et remportant le challenge des amateurs « Prince Albert » en 2007. Il se veut confiant à nouveau pour son retour au pied du rocher monégasque et annonce, après 3 jours de reconnaissances, « beaucoup de changements à prévoir, entre la pluie, la neige et la glace».

Entre expérience, jeunesse et féminité ...

De l’expérience aussi dans la Citroën C3, numéro 24, dans laquelle prendra place, sur le siège de co-pilote, François-Xavier Buresi. Partenaire depuis 2019 du vieux briscard - malgré son jeune âge (33ans)- Éric Camilli, l’ancien élève du Lycée Fesch rêve de reproduire sa course de 2020 sur ces mêmes routes, remportant sa première épreuve mondiale en WRC 3.

Pour tous les autres engagés insulaires, l’heure sera à la découverte, à l’interrogation, à l’excitation et à la montée d’adrénaline, notamment pour nos jolies représentantes toutes trois originaires d’Ajaccio : Angélique Paolini, Laura Salini et Myriam Peretti. Trois « copines » réunies sur ce Monte-Carlo par un ami d’Angélique et de son compagnon Nicolas d’Ulivo, le pilote monégasque Christophe Bérard. Celui-ci proposera à Angélique Paolini de l’assister sur sa Clio R3T et offrira à Laure et Myriam la possibilité d’avoir une voiture, une Fiesta R2J, et une assistance sur cette épreuve. Des offres et des opportunités qui ne se refusent pas. Angélique Paolini a chaussé ses premières bottines de pilote en 2014 et participé depuis à une vingtaine de courses dont les deux derniers Tour de Corse.

Chronique sport / Angélique Paolini Copier

Equipage N.65 / Angélique Paolini, Christophe Bérard / Clio R3T - Nicolas d'Ulivo

Le duo Salini / Peretti, lui, est le seul équipage totalement féminin de ce Monte-Carlo et offre la particularité, fait quasi exceptionnel, de se passer le volant et les carnets de notes d’une journée à l’autre, autrement dit d’être tour à tour pilote ou co-pilote et ce depuis 2016. Toujours souriantes, décontractées et agréables, Laura et Myriam se transforment en véritables compétitrices une fois refermées les portes de leur véhicule. Un peu embêtées lors des trois jours de reconnaissances, elles n'attendent qu'une chose : le décompte puis le top départ de la compétition. Elles pourront alors se pincer ... elles ne rêvent pas !

Myriam et Laura (de gauche à droite) : prête à flamber sur ce Monte-Carlo - Nicolas d'Ulivo

La Corse offre donc à ce rallye son seul équipage féminin mais il lui donne aussi son plus jeune pilote, Ghjuvanni Rossi, à peine âgé de 20 ans. Après seulement deux années de pilotage et 5 rallyes régionaux (deux fois la Giraglia, Corté et deux courses sur le continent), le jeune bastiais n’a pas froid aux yeux en s’attaquant à son 1er Monte-Carlo. Il n’est pas en manque d’arguments malgré tout. Il est d’une lignée de coureurs automobiles (le grand père Jean et le père Yannick qui sera son ouvreur sur la course), il bénéficie du soutien du Team Chazel, qui lui offre voiture et assistance, et aura à ses côtés l’expérimenté Balanin Bati Volpei, ancien pilote et co-pilote du père pendant des années.

"Je ne pouvais pas refuser une telle proposition" - Ghjuvanni Rossi - Copier

Ghjuvanni Rossi / Bati Volpei : " simu pronti !"

Le Monte-Carlo démarre ce jeudi à 13H et le drapeau corse n’aura jamais été aussi bien représenté.