L'ASM en mouvement : Alexandre Barry, référent Activité Physique Adaptée Santé en milieu thermal

Alexandre Barry, référent Activité Physique Adaptée Santé en milieu thermal

Interview réalisée par Emma de l'Onde Porteuse

Regardez un petit peu votre posture, si vous avez un petit peu les épaules en avant, travaillez plutôt sur du renforcement, sur la chaîne dorsale et sur l'ouverture de la cage thoracique.

Le dispositif Activités Physiques Adaptées Santé en milieu thermal à Châtel-Guyon

L'objectif principal est de permettre aux curistes un accès à l'activité physique différemment de ce qui peut se passer en salle de sport classique. Les curistes pratiquent en respectant leur corps, leurs pathologies et leurs besoins.

Tout commence par un bilan de condition physique. Ce qui permet d'évaluer quatre systèmes : le système musculaire, le système cardiovasculaire, le système de la tension et le système moteur.

Ensuite des activités sont préconisées en fonction du bilan réalisé, suivant la pathologie et ce que le curiste va avoir besoin pendant les trois semaines de cure.

"Notre objectif, c'est vous redonner goût à l'activité" - Alexandre Barry © Radio France - Stéphane Hourlier

Les installations à Châtel-Guyon

Une salle est dédiée à l'activité physique. Elle est répartie en deux espaces, avec juste à côté, le bassin, pour les cours d'aquagym, d'aquabike, les activités aquatiques.

En salle

Pilate

Renforcement musculaire

Cardio

Musculation et des assouplissements

En milieu aquatique

Aquagym

Aquabike

Aquazen, travail sur de la mobilité, sur de la relaxation, sur de la souplesse, mais dans l'eau.

En extérieur

Marche nordique

Randonnée

Renforcement musculaire aussi en extérieur

Les pathologies traitées à Châtel-Guyon

Pathologies intestinales, notamment rectocolite hémorragique

Pathologies articulaires, arthrose, polyarthrite

Pathologies métaboliques, notamment obésité, diabète

Fibromyalgie

Lombalgie

L'objectif

Redonner goût à l'activité

Reprendre confiance en ce qu'on est capable de faire

Continuer l'activité après les 3 semaines de cure

"Le fait d'être accompagné par un coach du niveau des gens qui sont dans l'ASM, c'est quand même un plus" Pierre Jardel, bénéficiaire des Activités physiques adaptées santé en milieu thermal © Radio France - Stéphane Hourlier

Le témoignage d'un bénéficiaire

Philippe Jardel a 64 ans, il accompagne pour la 2ème année consécutive une curiste à Châtel-Guyon.

"L'année dernière, j'ai profité de l'ASM vitalité qui consistait à faire différents exercices pour voir le niveau dans lequel je me trouvais. Ce n'était pas très brillant, je vous l'accorde. Mais bon, Alexandre a su me motiver, a su me mettre le pied à l'étrier. Les objectifs, c'était les assouplissements. Malheureusement, l'âge avançant, on devient de plus en plus raide ou de moins en moins souple. Je ne sais pas comment on peut le dire. C'est une réalité à laquelle on est confronté. Il faut essayer de se motiver pour avoir à nouveau un peu de souplesse. On connaît son corps, mais on se connaît pas forcément. Donc, le fait d'être accompagné par un coach du niveau des gens qui sont dans l'ASM, c'est un plus. On a vraiment affaire à des professionnels. C'est ce qui m'a plu, moi, en venant ici, cet esprit de convivialité, d'humanité, d'humilité. Parce que c'est vrai que quand on a affaire à des gens comme comme nous, qui sommes pas forcément très souples, qui sommes pas des grands sportifs, il faut s'adapter à notre niveau, que ce soit Alexandre ou toute l'équipe qui entoure ces activités. Ils sont vraiment très pros. Je ne peux pas dire autre chose qu'ils sont très pros. "

Travail avec le Swiss Ball, Alexandre Barry et Philippe Jardel © Radio France - Stéphane Hourlier

La philosophie

L'idée est d'utiliser tous les aspects ludiques, on n'a plus l'impression de faire du sport avec un grand S mais une activité physique différente.

En aquagym, on va sortir les ballons, ils vont se faire des passes, ils vont tourner sur eux mêmes. Toutes ces habilités là vont leur redonner goût peu à l'activité physique et faire en sorte qu'ils vont aussi passer un bon moment et se dire, on va revenir parce que c'était aussi sympa. Et puis après, on a quand même travaillé. Alexandre Barry

Les 110 ans de l'ASM vus par Alexandre Barry

110 ans, ça me évoque déjà beaucoup d'années parce que110, c'est beaucoup. J'étais là pour les 100 ans. Je venais quasiment d'arriver au club et j'ai vu l'évolution qu'il y a eu sur les 10 dernières années et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette notion de partage est de plus en plus importante. Je pense que c'est ce qui fait la force de l'ASM à l'heure actuelle, c'est qu'on est capable de partager de génération en génération pour continuer sur la lancée et sur la lignée de Marcel-Michelin...il y a 110 ans

Alexandre Barry interviewé par Emma de l'Onde Porteuse au centre thermal Aïga Resort de Châtel-Guyon © Radio France - Stéphane Hourlier

