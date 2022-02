Augustin Oliviera est responsable de l'Ecole Jaune et Bleu et des animations lutte en pied d'immeubles. À ses côtés, on continue d'échanger autour de l'intégration par le sport. Il nous raconte concrètement comment l'ASM Omnisports œuvre en faveur de la mixité sociale au sein du club.

L'ASM en mouvement : Augustin Oliviera, responsable de l’école Jaune et Bleu

Le sport favorise l'intégration sociale par la mixité

Interview réalisée par Alexandra de l'Onde Porteuse

Augustin Oliviera est éducateur sportif à l'ASM Omnisports depuis six ans. Il est en charge du développement de la lutte, et est rattaché au projet Sport Avenir Jeunesse, un projet socio éducatif basé sur l'inclusion par le sport et l'éducation par le sport.

les animations en pied d'immeubles

Elles consistent à aller au plus près des habitants en mettant en place une pratique sportive. Il s'agit souvent de la lutte car c'est un sport qui est facilement transposable à l'extérieur. Dès que les enfants voient le tapis au sol, ils sont curieux, et descendent.

L'École Jaune et Bleu

Projet socio-éducatif basé sur l'éducation à travers le sport et également l'aide aux devoirs. On associe un moment d'étude, entrecoupé d'un petit goûter, puis ensuite, une pratique sportive avec un éducateur.

L'activité est importante pour le développement des jeunes sur le plan santé.

Un enfant qui fait du sport, c'est toujours mieux qu'un enfant qui est devant la télé.

Et ce qui est aussi important c'est l'aspect éducatif de la pratique. A partir du moment où l'enfant est en face à face avec un adulte il y a une plus value.

_"Le sport favorise l'intégration sociale par la mixité_. On essaye de faire des activités où on fait côtoyer des enfants, des garçons avec des filles. Ensuite, il y a le lien avec le club qui leur permet un peu de s'émanciper, de ne pas avoir peur, pas forcément des institutions, mais des associations. Et par le biais des pratiques dans les clubs, les jeunes s'ouvrent à d'autres associations ou organismes. Donc, l'inclusion par le sport est une réalité. "

Les 110 ans de l'ASM vus par Augustin Oliviera

Ce qui est important, et c'est ce qui est ancré dans le club depuis ses origines, c'est la possibilité d'ouvrir la pratique sportive à tout le monde, quels que soient ses horizons, ses convictions aussi et son niveau financier.

