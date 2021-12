L'ASM en mouvement : Bertrand Rioux, directeur du centre de formation rugby

Quand on évoque l'ASM, bien souvent l'image du ballon ovale traverse notre esprit, car la place du rugby au sein de ce club omnisports demeure mémorable. Rencontre avec Bertrand Rioux, directeur du centre de formation rugby, il retrace son arrivée à l'ASM, et l'évolution du rugby au haut niveau.

Il faut de la passion et j'en ai et je suis entouré de gens qui en ont beaucoup.

Bertrand Rioux, directeur du centre de formation rugby Copier

Interview réalisée par Christophe de l'Onde Porteuse

Bertrand Rioux, directeur de la section rugby de l'ASM et directeur du centre de formation

Bertrand Rioux est arrivé à 20 ans. C'est aujourd'hui sa 40ème saison à l'ASM. Joueur de rugby, il a été recruté par Michel Ringeval, entraîneur des années 78 à 87.

Le rugby et la passion font que 40 ans après, Bertrand Rioux est toujours au club.

L'évolution du rugby haut niveau

On a su devenir beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus travailleur qu'à l'époque où j'étais moi même joueur.

Pour Bertrand Rioux, l'évolution la plus marquante est 1995 avec le passage au professionnalisme.

" Je faisais partie de ces joueurs là, à l'ancienne école. On faisait du rugby. C'était notre passion, effectivement, mais on avait un métier par ailleurs, et on s'entraînait le soir et on était beaucoup pris .

Avec le professionnalisme, les règles ont changé, l'investissement des joueurs a changé et bien sûr, les retombées économiques aussi.

1995 marque donc le grand changement dans le rugby.

L'évolution la plus marquante, selon Bertrand Rioux, est 1995 avec le passage au professionnalisme. © Radio France - Stéphane Hourlier

La place du rugby à l'ASM Omnisports, selon Bertrand Rioux.

"C'est un des pôles phares, c'est le haut niveau, le centre de formation. C'est aussi l'activité qui est la plus médiatisée et c'est aussi celle où il y a le plus, j'ai envie de dire, d'innovations, de recherches. Mais le club, c'est aussi tout le reste à côté. Et c'est aussi un support inconditionnel de l'activité rugby, l'ASM Omnisports, les échanges qu'on peut avoir et les autres sections...c'est magnifique. "

La préparation des joueurs de rugby à l'ASM Omnisports

Un centre de formation High Tech a été crée il y a 4 ans. Les jeunes sont pratiquement dans les mêmes conditions d'entraînement que les pros.

Le club a 3 préparateurs physique et 1 préparateur mental. Les jeunes ont une formation scolaire, universitaire, professionnalisante.

Le rôle de Bertrand Rioux est de faire en sorte qu'ils puissent tout coupler, leurs études et leur pratique sportive.

Le plus grand souvenir de Bertrand Rioux

"Je suis rugbyman. Forcément que le mois de mai 2010, _avec le premier bouclier ramené place de Jaude_, mais après ramené ici à la cérémonie sport pour le centenaire du club, c'est des moments sportifs que je ne revivrai pas. C'était la première fois et la première fois dans quelque chose, on sait que ça, on le vivra qu'une fois. Et ça a été vraiment un bonheur immense. J'ai eu d'autres bonheurs dans ma vie, bien sûr, mais d'un point de vue sportif, ça fait partie des meilleurs souvenirs."

Bertrand Rioux- ASM Omnisports interviewé par Christophe - l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

