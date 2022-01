L'ASM en mouvement : Caroline Thomas, joueuse internationale de rugby à XV

Caroline Thomas fait la fierté des clermontois et clermontoises. Joueuse internationale de rugby à XV, elle porte les couleurs de la France mais aussi le jaune et le bleu, couleurs de l'ASM Romagnat.

On ne pouvait pas célébrer 110 ans de sport à l'ASM sans tendre notre micro à une championne de rugby féminin. Avant l'un de ses entraînements avec "les filles de Romagnat", on revient avec Caroline Thomas sur son engagement dans cette équipe.

Interview réalisée par Emma de l'Onde Porteuse

Jamais je me serais un jour dit: Caroline, tu vas jouer en équipe de France. Caroline, tu vas vivre du rugby.

Caroline Thomas ,30 ans, est joueuse de rugby à la ASM Romagnat et au Quinze de France. Elle suit aussi des études à l'école de commerce en master sport business.

Originaire de Digoin en Saône et Loire, le ballon ovale a toujours été dans la vie de Caroline Thomas.

Mon papa a joué, mon papy, mon tonton...tous les dimanches, on allait au stade voir les matchs

Mais à Digoin, pas de club de rugby pour les filles. C'est en arrivant à l'université, en 2009, qu'elle se lance donc dans ce sport.

L'ASM Romagnat vu par Caroline Thomas

Depuis 2016, le club a le nom ASM Romagnat, Rugby féminin. Sur le terrain annexe s'entrainent les cadettes et l'équipe fédérale. Caroline et ses coéquipières, jouent sur le terrain d'honneur.

"Le club met tout en œuvre pour que l'équipe progresse, mais aussi nous met dans des conditions idéales pour progresser. Je sais pas si on réalise vraiment après le titre de 2016 qu'on est championnes. _Là, on a gagné un titre, mais on a encore tout à prouver, je pense_. On a montré qu'on savait être au niveau, mais il faut maintenant qu'on le prouve, qu'on ne peut continuer. Nous, ça a surtout changé à la saison 2015-2016, l'année où on a eu notre titre de championne Elite 2. Cette année là, on a commencé à avoir accès aux infrastructures de l'ASM Omnisports, au cabinet médical, à la salle de musculation, à la Gauthière. Donc ça a un petit peu évolué."

L'ASM soutient de plus en plus le club. Mais beaucoup de choses doivent encore évoluer parce qu'on est loin du rugby professionnel. Les filles sont toutes amateures dans l'équipe. Elles sont trois à avoir un contrat fédéral sur un effectif de 28, 29 joueuses.

"Je pense que ce qui fait une grande équipe, en haut du tableau, en fait, c'est parce qu'elle ne change pas et qu'elle garde toutes ses valeurs et tout ce qui l'anime. Et nous voilà, c'est des valeurs très familiales. On est toutes très proches des entraîneurs, des bénévoles, de toutes les personnes qui nous aident au quotidien. On a les pieds sur terre et il faut qu'on les garde."

L'ASM Omnisports vu par Caroline Thomas

"La force de l'ASM Omnisports, c'est un club qui est familial, en fait, qui regroupe tout le monde, de tous horizons. J'adore aller à l'ASM parce que quand on va là bas, tout le monde se dit bonjour. On se connaît pas, mais tout le monde se tape dans la main, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux, que ce soit les joueurs de foot, les lutteurs, nous, le rugby, il y a les athlètes. Je pense qu'on pourrait résumer en disant que c'est une grande famille."

