L'ASM en mouvement : Céline Leroy professeure de tennis handisport et sport adapté

Jouer au tennis sur de la moquette avec une balle sonore et en mousse, intriguant ? Original ? Et pourtant à l'ASM cela est commun. Céline Leroy, enseignante de tennis, est à l'initiative de cette pratique adaptée. À travers ses mots, découvrez le tennis inclusif.

Grâce au sport, on arrive à les mettre en valeur et à augmenter leur estime de soi, qui est parfois difficile dans notre société actuelle

Céline Leroy est arrivée çà l'ASM en 2008. Elle accueille des personnes en fauteuil pour pratiquer du tennis fauteuil, mais aussi des personnes en situation de handicap mental ou de maladie psychique soit sur des séances particulières , soit en groupe d'école de tennis classique. Elle pratique aussi des séances de céci-tennis pour les personnes déficientes visuelles ou aveugles. Dans ce cas, elle fait l'inclusion dans l'autre sens: elle invite des valides à venir jouer dans les séances de personnes déficientes visuelles. Chacun doit donc s'adapter à la balle qui est en mousse et sonore. Le but étant de partager de bons moments.

Mon objectif, c'est d'accueillir au mieux tout type de public, de trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour que même la personne la plus en difficulté puisse puisse pratiquer le tennis.

Le tennis handicap à l'ASM a été lancé en 2008. Céline Leroy expérimente souvent des solutions car il n'y a pas beaucoup de formations dans le domaine.

Moi, je suis arrivée en 2008 au club. J'ai eu l'opportunité de vivre le centenaire de l'ASM. Ça passe très vite et quand on regarde dans le rétro, on se rend compte de tout ce qu'on a pu faire, de tous les supers moments qu'on a pu vivre, de l'évolution de ma pratique personnelle. Et ses 110 ans, c'est l'occasion un petit peu de se retourner et de se dire voilà, tel événement a super bien marché, ça donne envie de le refaire. De remettre en valeur toutes les personnes qui sont là depuis des années. Et de se projeter sur le futur, surtout. De se dire voilà ce qu'on a fait, et maintenant, qu'est ce qu'on peut faire?

