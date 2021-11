L'ASM en mouvement : Céline Presle, éducatrice à la section multisports

Boxeuse et éducatrice sportive à l'ASM Multisports, Céline Presle reste persuadée que sport et inclusion vont de pair. Elle nous donne les clés de son programme adapté.

Céline Presle, éducatrice à la section multisports - Copier

Interview réalisée par Alexis de l'Onde Porteuse

Céline Presle est référente sur l'athlétisme

L'idée est de rester sur la logique de l'athlétisme: produire une performance, projeter son corps ou un objet le plus haut, le plus loin, le plus vite.

Les baby: compétences simples, capacité à sauter, à lancer ou à courir de manière non désordonnée.

Les kids: On cherche des compétences particulières, des petits défis, des petites performances.

Les juniors: notion de performance, finalité du geste et arriver à amener des comportements vraiment typiques de l'athlétisme.

Céline Presle de l'ASM Omnisports et Alexis de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

Les atouts du multisports

Les enfants vont pratiquer 6 sports différents sur 2 années. Cela permet vraiment de développer toutes les qualités physiques de l'enfant. Certains vont être meilleurs sur du saut, du lancer, ou de la course... Il y a aussi de la boxe, de la lutte, du judo... On va donc pouvoir aller chercher les qualités physiques de l'enfant et en faire un enfant plus complet physiquement.

Handisport et sport adapté, l'inclusion par le multisports

Sport adapté: enfants atteints d'handicaps mentaux, psychologiques, psychiques.

Handisport: enfants atteints de problèmes moteurs, auditifs, visuels, de motricité des jambes, des bras.

Cette année, et c'est une nouveauté, 2 enfants ont été intégrés au sein du multisports, ils ont fait le même programme que les autres. Il faut juste prendre en compte les caractéristiques de l'enfant et adapter les consignes. Parfois plus courtes, elles vont évoluer au fur et à mesure, pour que l'enfant ne soit pas en échec dès le début. On fait aussi appel à des situations moins longues. On fait des pauses régulières. On met en place un système de routine, les séances se déroulent toujours de la même manière. L'accueil et le retour sont toujours au même endroit.

Ce n'était pas pris en compte que les jeunes en situation de handicap pouvaient pratiquer du sport, pouvaient être bons dans le sport. Et maintenant, les gens le comprennent et l'acceptent.

Le club de l'ASM vu par Céline Presle

Je le vois encore plus grand dans le sens où il va développer ses compétences. Il va pouvoir accueillir plus de monde, s'adapter à plus de monde, pouvoir faire grandir ses activités et pouvoir sensibiliser et toucher le plus grand nombre selon leurs besoins.

Céline Presle interviewée par Alexis de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

L'ASM en mouvement, avec l'ASM Omnisports, l'Onde Porteuse et France Bleu Pays d'Auvergne

