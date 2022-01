L'ASM en mouvement: Christèle Vialis, bénévole, arbitre continental ASM Judo

Rejoignez-nous sur le tatami et préparez-vous pour un combat un peu spécial. Laissez tomber le kimono car aujourd'hui les arbitres sont à l'honneur. Christelle Vialis, arbitre continental à l'ASM Judo, nous fait découvrir les coulisses de ce rôle peu connu et pourtant crucial pour la compétition.

J'invite tous les sportifs à s'intéresser à l'arbitrage, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait connaître à 100% notre sport

La découverte de l'arbitrage

L'ASM est un club très actif au niveau de l'arbitrage. Quand Christelle Vialis a commencé le judo, pratiquement tous ses professeurs faisaient de l'arbitrage. Elle s'y est donc aussi intéressé et a commencé à arbitrer des petits combats.

Plus on arbitre, plus on progresse et plus c'est un plaisir d'arbitrer des combats parce qu'on est au centre du combat, finalement

A chaque compétition, l'arbitre est évalué, ce qui permet de progresser. Mais tout les arbitres ne peuvent pas atteindre le niveau international, comme les sportifs.

La tenue de l'arbitre en judo

un pantalon foncé

des chaussettes foncées sur le tapis

une veste d'arbitrage bleu marine, généralement

une cravate : au niveau national, la cravate est de couleur jaune et au niveau international, elle est de couleur bleue

une chemise blanche

L'avantage d'être arbitre quand on est sportif selon Christelle Vialis

Le fait d'être arbitre permet de connaître les règles par cœur et de bien les connaître. Je dois bien avouer que lorsque j'étais compétitrice, j'ai gagné des combats, mais parce que je connaissais vraiment bien l'arbitrage et à certains points du combat, je me disais :" ah là si tu continues, tu vas être pénalisée," donc hop, je faisais une petite attaque et du coup, je n'étais pas pénalisée. Connaître la finalité et la finesse de l'arbitrage permet de gagner quelques combats.

L'arbitre dans le sport

C'est quelque chose d'essentiel parce que sans arbitre, il n'y a pas de compétition

D'après Christelle Vialis, les arbitres sont mal aimés et mal connus. Les fédérations aussi n'aide pas assez leurs arbitres, notamment dans les sports collectifs. Les arbitres sont un peu isolés quand un évènement incorrect se produit. "Toutes les fédérations ont dans leur règlement des choses, des armes pour que ça se passe pas ". Les jeunes ont donc du mal à franchir le pas et devenir de peur de se faire insulter..

On a la chance au judo d'avoir encore le respect du professeur et le respect de l'arbitre. Je n'ai jamais ressenti ce mauvais rôle.

L'arbitre est là pour accompagner les athlètes et les aider à décider qui va gagner. Mais ce sont toujours les combattants qui décident qui va gagner!

Les 110 ans de l'ASM Omnisports vus par Christelle Vialis

110 ans , je veux dire waou! Les 110 ans, c'est pour montrer aux jeunes que voila s'investir dans un club, c'est humainement très positif. On apprend à avoir des copains, on progresse ensemble. On apprend le bénévolat qui est très important dans une vie. Je suis arrivée à l'âge de 7 ans et j'en suis jamais partie parce que j'ai trouvé mon... voila, c'est ma deuxième famille, j'ai trouvé des copains, j'ai trouvé des amis. Ça me fait avancer. Et en tant que femme et en tant qu'athlète et en tant que licencié.

Visionnez la vidéo de Christelle Vialis, arbitre continental ASM judo

