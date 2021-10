L'ASM en mouvement : Claude Arnaud, ancien salarié et bénévole, surnommé "monsieur patrimoine"

Quand on parle d'histoires à l'ASM Omnisports c'est vers Claude Arnaud, mémoire vivante du club, qu'il faut se tourner." Anecdotes, faits marquants et innovations... il tente de résumer 110 ans de sport. À ses côtés, on traverse les époques de ce club aux valeurs avant tout humaines.

C'est à travers le basket que Claude Arnaud a connu l'ASM . A l'époque, il y avait le projet de monter un sport études, un des premiers en France créé par un club omnisports. Le président Franck voulait à tout prix que le foot monte de niveau, le basket masculin et l'athlétisme. Il a donc a demandé à Claude Arnaud de structurer ce qu'on appelait le sport études. Les enfants allaient à l'école Michelin et ensuite, ils faisaient toutes leurs activités sportives sur le site de l'ASM. Il y avait même un internat de garçons rue Montlosier. Et ensuite, il y a eu du basket féminin, du tennis, du judo et du rugby.

Qui sont les sportifs et sportives de l' ASM Omnisports?

C'est un public de tous horizons, de toute culture. L'ASM Omnisports est arrivé en 1990 sur le site de la Gauthière. C'est un virage très important pour l' ASM qui quitte le quartier bourgeois de la rue Montlosier pour arriver au cœur de la Gauthière, la Plaine, la Croix de Neyrat.

Autrefois dans ce stade, tous les gens du quartier venaient faire leur sport, c'était libre et pas payant. En 1990, l'ASM met des barrières et le site devient payant. Les jeunes du quartier ont très mal réagi et il a fallu faire preuve de pédagogie. Aujourd'hui, tout se passe très bien et les jeunes des quartiers sont très importants en nombre dans toutes les activités du club.

Ce qui a fait la force de l' ASM, c'est de ne pas vedettariser, mais c'était valoriser les jeunes.

Les valeurs de l'ASM vues par Claude Arnaud

La formation est et a été un élément principal, un fil conducteur de toutes les sections, la formation sportive, mais la formation personnelle aussi.

"Si je suis encore à l' ASM, c'est que je me retrouve encore dans les mêmes valeurs et dans les mêmes principes. Alors pour moi, c'est l'esprit omnisports qui est intéressant parce que justement, toutes les sections sont soudées. C'est à dire quand il y a un événement important dans une section et bien les autres sections vont y aller. Le dimanche après midi, il y avait un match de basket féminin à la rue Montlosier, après tout le monde descendait au Michelin voir le match. On allait voir les footballeurs aux Gravanches, on allait voir les basketteurs. C'est cet esprit qui m'intéresse beaucoup. Je crois ce qui a fait la force de l' ASM et c'était aussi un peu dans ma mission, c'est de ne pas vedettariser, mais c'était valoriser les jeunes. Il fallait à tout prix les valoriser, leur donner des valeurs et les construire. Faire attention, justement, qu'ils et elles ne prennent pas la grosse tête. Et aujourd'hui, je crois qu'on a gardé les mêmes tuyaux, c'est à dire qu'on fait très attention. Quand un jeune ou une jeune arrive ici, c'est de l'entourer, c'est de l'encadrer, c'est de lui donner des moyens de s'épanouir et de devenir une femme ou un homme. "

