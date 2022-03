L'ASM en mouvement : Damien Mack Inocentio, coordinateur de l'ASM Sport Santé

Comment permettre à des personnes qui ne veulent pas faire de l'activité physique d'en pratiquer? Cette question rythme le quotidien et les recherches de Damien Mack. En tant que coordinateur de la maison sport santé et vitalité de l'ASM Omnisports, il nous explique les rouages de son pôle.

Damien Mack Inocentio, coordinateur de l'ASM Sport Santé Copier

Interview réalisée par Aïcha de l'Onde Porteuse

Les missions de Damien Mack Inocentio

Assurer la coordination de tout le volet ASM Sport Santé, qui représente le dispositif d'accompagnement EPH Éducation physique (ayant pour but d’agir sur la santé de manière préventive par l’activité physique) et la Maison Sport Santé ASM.

Assurer aussi tout ce qui est recherche et développement.

L'idée est de créer des programmes ou des outils innovants qui vont permettre de promouvoir l'activité physique.

Il faut casser ces idées reçues comme quoi l'activité physique serait trop compliquée.

Je n'aime pas le sport, mais OK, on n'aime pas le sport, mais on peut très bien favoriser l'activité physique.

Comment permettre à des personnes qui ne veulent pas faire de l'activité physique d'en pratiquer? Le casse-tête de Damien Mack Inocentio © Radio France - Stéphane Hourlier

La création du dispositif

Il est parti d'un travail avec la Ligue contre le cancer. Le programme d'activités physiques est très large. Il concerne le grand public, des personnes pouvant avoir des pathologies ou non, ou simplement des personnes en situation de sédentarité, d'inactivité physique qui veulent reprendre l'activité physique pas à pas.

Comment définir le besoin des adhérents?

Une évaluation de la condition physique est réalisée, ainsi que des questionnaires et entretiens. Ensuite le programme d'activité physique est crée avec les adhérents, il est ainsi bien adapté à leurs besoins.

Il y a une multitude de maisons Sport Santé qui ont été créées en France. Il faut en profiter.

Sur Clermont-Ferrand, il y a trois à quatre maisons Sport Santé.

Damien Mack interviewé par Aïcha de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

Les 110 ans de l'ASM vus par Damien Mack Inocentio

Une fierté d'avoir des valeurs historiques, vis à vis de l'activité physique. Et surtout pour moi, je trouve que c'est remarquable que 110 ans après, malgré l'environnement de l'activité physique a pu évoluer, c'est à dire de plus en plus de sédentarité, d'inactivité physique. On a su s'adapter, _la covid a fait, qu'on a dû développer des choses en termes d'activité physique à distance_, par exemple autour de la vidéo, de la visio. Et derrière, on a su développer des choses de manière adaptée, co-construire, adapter notre fonctionnement qui n'a pas été au final un frein, mais plutôt un levier. Je trouve que le constat est très positif et il amène de belles perspectives.

L'ASM en mouvement, avec l'ASM Omnisports, l'Onde Porteuse et France Bleu Pays d'Auvergne

