L'ASM en mouvement : Henri Laniray, président de la section ASM Handisport et sport adapté Copier

Interview réalisée par Mirna de l'Onde Porteuse

50 ans après, je suis content de pouvoir, à mon tour, m'intéresser à la vie scolaire à l'avenir professionnel du sportif handicapé qui est à côté de moi, parce que oui, c'est une valeur que je dois transmettre.

Le parcours d'Henri Laniray

Arrivé au club en 1965, Henri Laniray a pratiqué le rugby et l'athlétisme. Avec Jeannot Viallon, il crée le rugby féminin de Romagnat. Puis en 2008, il participe avec Jacques Champeix et Gérard Bertin à la création du handisport de l'ASM.

Son rôle: développer les activités handisport et sport adapté et permettre à des personnes handicapées physiques ou mentales de venir pratiquer une activité, et ainsi trouver un plaisir de vie, un espoir, un moyen de se ressourcer, de se rebâtir, de concrétiser un projet.

Henri Laniray, interviewé par Mirna de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

La section handisport

Suite à l'accident de rugby d'Adrien Chalmin, l'association de rugby fauteuil a été créée. Puis en 2011 la section handisport est officiellement lancée pour le 100ème anniversaire du club.

Les équipements nécessaires ont été mis en place , ascenseurs, aménagements des locaux, tout est aux normes. L'asm propose aujourd'hui un équipement complet pour les personnes handicapées.

Plusieurs champions et championnes de France, notamment en athlétisme s'entrainent à l'ASM.

Les 110 ans de l'ASM vus par Henri Laniray

Je me rappelle des paroles de monsieur Robert Poulain, qui était le directeur sportif du rugby, qui était là dans les années 70 et qui nous avait cité l'histoire d'un cloître en Allemagne. Au sein de la construction et à l'intérieur de ce cloître, il y a _une grande chapelle et cette chapelle repose sur un pilier, un pilier central. Or, en matière d'architecture, c'est relativement rare dans le gothique. Ce pilier a une vocation, c'est de soutenir, bien sûr l'ensemble. Et cet ensemble est harmonieux parce que il y a plein de divisions différentes les unes des autres, mais ça permet à la structure d'exister. Cette construction là, c'est le parfait exemple de l' ASM Omnisports et de ses 110 ans. _

Henri Laniray interviewé par Mirna de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

L'ASM en mouvement, avec l'ASM Omnisports, l'Onde Porteuse et France Bleu Pays d'Auvergne

Pour en savoir plus sur l'ASM Omnisports

Pour en savoir plus sur l'Onde Porteuse

Pour découvrir tous les portraits de l'ASM en mouvement