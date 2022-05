L'ASM en mouvement : Julien Lemardelé et Romane Boulard, athlétisme handisport et sport adapté

On se retrouve sur la piste d'athlétisme avec la jeune sportive et championne Romane Boulard et son entraîneur Julien Lemardelé. Ils nous racontent les spécificités de la préparation handisport surtout quand on a dans le viseur les JO 2024!