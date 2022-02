L'ASM en mouvement : Lionel Mansour, directeur sportif de la section tennis à l' ASM

Le tennis est un moyen, c'est un peu une excuse pour inciter les jeunes à venir à pratiquer. On est aussi sur d'autres missions, sur la culture, sur des animations différentes autres que de jouer au tennis.

Interview réalisée par Mirna de l'Onde Porteuse

Originaire de Martinique, Lionel Mansour est arrivé un peu par hasard au club. S'étant complètement retrouvé dans les valeurs et l'organisation du club, il est depuis plus de dix ans à l'ASM.

La section tennis compte 600 adhérents de 4 à 99 ans!

On veut que tout le monde y trouve sa place.

Fête du mur

Le tennis a une image un peu élitiste. L'idée est donc de démocratiser au maximum et de montrer que le tennis est accessible.

Fête le mur est une association créée par Yannick Noah et sa maman il y a plus de 25 ans. Son objectif est d'insérer les jeunes à travers l'éducation, le sport et aussi la culture. Elle permet aux jeunes des quartiers qui n'auraient pas forcément la possibilité et les moyens d'aller dans des clubs privés, de pratiquer le tennis avec une licence de la fédération offerte.

L'ASM Omnisports, implantée dans le quartier de la Gauthière, peut inciter les jeunes qui sont présents de venir jouer. Le tennis est un moyen. L'association est aussi sur d'autres d'autres missions: la culture, des animations différentes autres que de jouer au tennis pour investir les jeunes au maximum au club.

Les 110 ans de l'ASM vus par Lionel Mansour

"Alors parler de 110 ans d'évolution, je ne vais pas me permettre, ce sera ambitieux pour moi, mais en tout cas, je suis très attaché au fait, justement, qu'il y ait une histoire au club. Ces 110 ans, ça montre justement un club historique. Et quand on voit d'ailleurs les valeurs lorsque le club a été créé par Marcel Michelin, il y a eu des énormes évolutions du club pour s'adapter à la période actuelle, mais en même temps, il n'y a pas eu non plus de profonds changements dans la philosophie: c'est à dire permettre la pratique au plus grand nombre. C'était déjà la philosophie lorsque le club s'est engagé dans cette mission là. _Permettre aussi de faire des compétitions nationales, internationales_. On était déjà dans cette dynamique: permettre à tous de jouer, peu importe qui vous êtes. Permettre à ceux qui jouent bien, qui sont plus performants d'aller encore plus loin. Donc moi, je suis très heureux de voir que on va dans ce sens là, toujours fidèle aussi à ce qui a été annoncé dès le départ et aux valeurs qui sont celles du club. "

