L'ASM en mouvement : Margot Bongeat, coach sportif à l'ASM Sport Santé Vitalité

Margot Bongeat, coach sportif à l'ASM Sport Santé Vitalité

Interview réalisée par Aïcha de l'Onde Porteuse

C'est ça aussi que j'adore dans ce métier. C'est que je ne vais pas faire la même activité tous les jours, toute la semaine, midi et soir. Je vais varier à chaque fois. Les jours ne se ressemblent pas

Margot Bongeat, à 26 ans. Elle est coach sportif à l'ASM Sport Santé Vitalité. Son travail est d'animer des cours , cours calmes, cardio, dansés, et d'apporter tous les bénéfices de l'activité physique aux adhérents qui viennent en salle.

"Le fait d'avoir un coach sportif, déjà, on se sent peut être plus en sécurité" - Margot Bongeat © Radio France - Stéphane Hourlier

Les avantages de travailler avec un coach sportif

Avoir un coach permet de travailler en toute sécurité, d'être bien conseillé. On réalise donc un travail de qualité en sécurité.

On n'a pas besoin de réfléchir. Qu'est ce que je peux faire? Est ce que c'est bien? Il y a toujours le coach qui sera là, du coup, pour vous conseiller et surtout vous donner un programme ou des exercices qui sont adaptés à vous.

Les cours et les adhérents

A l'ASM, la palette d'activités est large: cours dansé type step, du streching, du pilate, exercices de renforcement du corps en général, séances cardio avec du biking, cours de vélo en intérieur où, on va chercher à améliorer les capacités cardio vasculaires.

Tous types d'activités et tous types de profils! Des sportifs réguliers qui viennent se perfectionner aux personnes totalement sédentaires qui viennent en reprise d'activité.

Il y a vraiment tout âge, tout sexe, toute culture, et c'est ça qui est top ici.

Les qualités d'un bon coach selon Margot Bongeat

Pour être coach, il faut aimer avoir du lien avec avec autrui. Forcément, il faut arriver à créer du contact, à être souriant. _Il faut apprécier ça surtout, pas juste le faire. Il faut apprécier, être à l'écoute, gérer et surtout savoir s'adapter aux personnes_ parce qu'on voit énormément de monde qui ont tous un profil différent. Et donc, il faut savoir s'adapter à tout le monde.

Le souvenir de Margot Bongeat

Si je pouvais donner un souvenir, je n'en ai pas un précis. Mais c'est vrai que je me rappelle au retour Covid, bien qu'il ne soit pas fini, quand on a pu reprendre enfin en salle, ce qui a été très long, et pour les adhérents et pour nous, on a été chaudement remercié. C'est vrai que les personnes nous ont dit: on revit. Ils se sont rendu compte de l'importance de l'activité physique et de l'importance qui était aussi d'avoir un coach qui était là pour eux. Donc, plus le fait de savoir qu'on est là pour les personnes et de rapporter autant, c'est une des choses que je retiens de plus.

Margot Bongeat interviewée par Aïcha de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

