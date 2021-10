L'ASM en mouvement : Michel Verger, responsable de la préparation mentale à l'ASM Omnisports

Michel Verger, préparateur mental à l'AMS Omnisports Copier

Interview réalisée par Alexis de l'Onde Porteuse

Qu'est-ce que la préparation mentale?

C'est un ensemble de techniques qui permet aux joueurs, entraîneurs ou dirigeants de l'ASM de mieux gérer la préparation des matchs dont ils pensent qu'il y a un enjeu important pour eux. Cela permet de gérer les émotions, le stress et de bien améliorer la préparation avec des routines dans lesquelles on intègre différentes techniques de respiration, de préparation pour la compétition.

Les expériences qui ont conduit Michel Verger vers la préparation mentale

Enfant, il a été marqué par une punition : 100 lignes réalisées avec la complicité de son grand père. Ensemble, ils rédigent les 100 lignes en alternant toutes les 10 lignes, avec une consigne particulière : changement de couleur, copier différemment en partant du début jusqu'à la fin, de droite, à gauche, etc. Et la punition lui est apparue facile et "rigolote". Cela lui a permis de garder en mémoire le fait que quand on fait une tâche et qu'on varie la tâche avec des consignes différentes, on garde toujours du plaisir à faire la tâche.

Michel Verger a été nageur au niveau national. Là, il s'est aperçu que la préparation mentale était importante. Un jour, confronté à d'autres nageurs plus grands que lui, pendant 30 secondes, il s'est posé des questions sur: ils sont grands, ils sont donc plus forts que moi... et il a raté la course.

Je me suis dit là, c'est bien beau de s'entraîner tous les jours, mais il y a peut être autre chose que j'ai oublié de faire et c'est à partir de là que je suis rentré dans la préparation mentale

Michel Verger de l'ASM Omnisports et Alexis de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

Les origines de la préparation mentale dans le sport

La préparation mentale, elle existe depuis très longtemps. Les hommes préhistoriques qui vivaient en Auvergne il y a dix mille ans, quand ils se trouvaient face à un mammouth, la peur faisait que soit ils s'enfuyaient, soit ils essayaient de résoudre le problème. Et ça, c'est du mental dans l'organisation.

A l'ASM, il y a toujours eu de la préparation mentale. Quand Michel Verger était sportif, il a rencontré des entraîneurs, qui faisaient de la préparation mentale sans le savoir. Par leur façon de communiquer, ils avaient un discours positif qui encourageait à se maintenir dans l'effort. Au fil du temps, les choses qui se sont mises en place. Aujourd'hui Michel Verger est donc préparateur mental. Il aide les entraîneurs et les sportifs à mieux s'organiser pour préparer leurs compétitions.

Les atouts de la préparation mentale, selon Michel Verger

Les gens de très haut niveau qui réussissent, utilisent la préparation mentale depuis le plus jeune âge. Ils ont soit travailler avec un préparateur mental, soit ils ont eu dans leur environnement des personnes, des parents, des entraîneurs qui les ont amenés à construire de manière efficace tout ce qu'ils faisaient lors de leurs entraînements et compétitions.

"C'est bien beau de s'entraîner tous les jours, mais il y a peut être autre chose que j'ai oublié de faire" - Michel Verger, préparateur mental à l'ASM Omnisports © Radio France - Stéphane Hourlier

L'ASM en mouvement, avec l'ASM Omnisports, l'Onde Porteuse et France Bleu Pays d'Auvergne

Pour en savoir plus sur l'ASM Omnisports

Pour en savoir plus sur l'Onde Porteuse

Pour découvrir tous les portraits de l'ASM en mouvement