L'ASM en mouvement : Muriel Souzais, secrétaire de la section handisport et sport adapté de l'ASM Onmisports

On poursuit notre découverte de l'activité multisport et de la pratique adaptée au sein de l'ASM. Pour cet épisode, Muriel Souzais, secrétaire de la section Handisport et sport Adapté, nous dépeint l'organisation des mercredis multisports.

C'est plutôt ma vision du handicap qui a changé. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de causes et de natures de handicaps que ce que j'avais connu jusqu'ici, notamment certaines maladies et certains accidents de la vie qu'on n'imaginait pas, et qui génèrent aussi des handicaps

Le rôle de Muriel Souzais

En plus de son travail administratif, Muriel Souzais s'occupe, depuis l'année dernière, des enfants en situation de handicap qui veulent pratiquer du multisport.

Le multisport

Les enfants en situation de handicap peuvent pratiquer le multisport à partir de 3 ans. Ils sont actuellement 5 ou 6 à pratiquer.

La difficulté: les ressources que cela peut impliquer. Dans certains cas, il faut un éducateur par enfant.

L'accueil des enfants

Au départ, on reçoit l'enfant avec ses parents, quelques fois avec son éducateur, pour voir son comportement et lui demander ce qu'il a envie de faire. S'il souhaite être avec d'autres enfants. Dans certains cas de troubles mentaux par exemple, l'enfant n'est pas trop intéressé par le fait de partager avec d'autres enfants. On peut ensuite déterminer quels sports l'enfant peut pratiquer, dans quel groupe et avec quel éducateur.

L'éducateur suit ensuite l'enfant durant toute la session de sport, de son arrivée sur le site jusqu'à son départ. Il va montrer à l'enfant mais aussi pratiquer avec lui. C'est beaucoup par imitation, reproduction qu'on fait pratiquer des enfants, notamment dans le domaine du handicap psychique.

La séance est un peu plus courte qu'avec des enfants valides: une heure et demie maximum. Les parents sont invités à échanger avec l'éducateur dix minutes, un quart d'heure à la fin de la séance . Cela permet de faire le point, de faire progresser l'enfant, et aux parents de découvrir leur enfant sous un jour différent.

Des enfants, même en situation de handicap, peuvent avoir de réelles aptitudes pour certains sports et donc c'est quelque chose de très positif pour eux.

Les 110 ans vus par Muriel Souzais

L'ASM, ça représente beaucoup pour moi comme je suis de Clermont. J'ai grandi l'ASM existait déjà, mon grand père m'en parlait, tout le monde en parle dans la région. _la seule chose qui était connue favorablement à l'extérieur, c'était l' ASM par son équipe de rugby_. Donc c'est pour moi, l'ASM, ça signifie beaucoup.

