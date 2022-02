L'ASM en mouvement : Myriam Hassine, membre de l’association Sport et Sourire

Le club de l'ASM Omnisports regorge d'athlètes avec de belles idées, parmi eux : Myriam Hassine. Avec d'autres jeunes du club elle fait partie de l'association Sport et Sourire. Découvrez dans cet épisode l'histoire de Sport et Sourire et les valeurs de Myriam Hassine.

J'essaye au quotidien de faire transmettre aux jeunes le message que rien n'est impossible, qu'ils sont jeunes, toutes les portes sont encore ouvertes

Myriam Hassine, membre de l’association Sport et Sourire Copier

Interview réalisée par Mirna de l'Onde Porteuse

Sport et Sourire

L'idée est venue en constatant que les jeunes sportifs ne se côtoyaient pas tous. Ils avaient tendance à rester entre eux. Sport et sourire permet donc aux jeunes sportifs de se connaître.

L'association regroupe les valeurs de l'ASM et les propres valeurs des jeunes: le sport tout naturellement et l'humanitaire, l'entraide et le partage.

Les activités de Sport et Sourire

Participer à une course pour pour les causes importantes

Soutien au Secours Populaire

Collecte de vêtements

Myriam Hassine, membre de l'association sport et sourire © Radio France - Stéphane Hourlier

Le sport, un facteur d'inclusion

Même si on pratique un sport individuel, il y a toujours la notion de collectivité. "On s'entraîne rarement tout seul, on s'entraide, on s'encourage, on se soutient, on se motive". Il y a un partage des connaissances et cela crée de belles valeurs entre les jeunes.

L'association travaille avec les jeunes des quartiers et les jeunes qui ont un handicap.

Ensuite, on ne met pas de barrières pour ceux qui ont un handicap ou quoi, parce que tout est faisable, même si on a un handicap. Ce n'est pas une raison pour dire que l'activité n'est pas possible. On va adapter l'activité, mais tout le monde peut tout faire. Il faut juste s'adapter.

Les 110 ans de l'ASM vus par Myriam Hassine

C'est vraiment un gros événement. Donc on est tous un peu enthousiaste à l'idée, déjà, de se réunir et de partager vraiment toutes nos valeurs. Certes, c'est l'ASM, c'est un club de sport et une association, mais c'est aussi 110 ans! _110 ans d'expérience et d'années_! Donc pour moi, en tant que jeune, me dire que le club a perduré durant 110 ans avec des valeurs qu'il avait sûrement au départ et que ses valeurs ont tenu dans le temps jusqu'à ce que moi, j'arrive au club, donc il y a dix ans, et que je tombe littéralement dans des valeurs incroyables, dont le partage, l'entraide, le soutien, l'excellence aussi. Parce que tout de même, on va faire du sport , pour le plaisir, mais aussi pour la compétition.

Interview sur le stade de la Gauthière à Clermont-Ferrand © Radio France - Stéphane Hourlier

L'ASM en mouvement, avec l'ASM Omnisports, l'Onde Porteuse et France Bleu Pays d'Auvergne

Pour en savoir plus sur l'ASM Omnisports

Pour en savoir plus sur l'Onde Porteuse

Pour découvrir tous les portraits de l'ASM en mouvement