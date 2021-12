L'ASM en mouvement: Nadège Monchalin, championne de France de course en fauteuil

L'ASM Omnisports rassemble différentes disciplines, différents profils et parmi eux, Nadège Monchalin. En plus d'être "une battante", cette sportive médaillée d'or en course fauteuil se révèle être inspirante. Sur la piste d'athlétisme de la Gauthière, elle nous raconte son retour à la compétition.

Nadège Monchalin, championne de France en course fauteuil Copier

Interview réalisée par Christophe de l'Onde Porteuse

On n' a jamais autant parlé d'handisport que cette année. Je pense que toutes les personnes qui pratiquent du handisport sont ravies. Moi, ça fait 18 ans que je suis en fauteuil. Il y a 18 ans, l'handisport, c'était pas ça. Et puis, même la personne handicapée, elle n'était pas du tout vue comme elle l'est aujourd'hui.

Nadège Monchalin

Nadège Monchalin est licenciée à l'ASM en section handisport. Elle pratique l'athlétisme: la course en fauteuil roulant.

Elle a pratiqué le sport en loisirs pendant 10 ans.

Avant d'être en fauteuil, j'ai fait des études en STAPS et j'aimais beaucoup le sport de compétition. Et j'avais du mal à passer le pas et me dire que le handisport en compétition pouvait être très intéressant

Nadège Monchalin aime la compétition avec les autres mais aussi avec soi-même © Radio France - Stéphane Hourlier

Les fauteuils en handisport

Rugby fauteuil : ils ont une forme très particulière en fonction de si on est attaquant ou défenseur.

Basket fauteuil : ils ont encore une autre forme

Fauteuils de course pour faire de l'athlétisme. Il possède deux grandes roues derrière et une petite devant. Il mesure 1 mètre 70 de d'envergure.

Quand on débute, on trouve des fauteuils de course qui vont à beaucoup de personnes. Ils coûtent déja très chers. . Ensuite, on affine les réglages et on va vers un fauteuil sur mesure.

Il y a très peu de licenciés en France à pratiquer ce sport. Il y a donc très peu de fauteuils roulants disponibles pour faire de la course. Les structures sont aussi peu nombreuses pour pratiquer que ce soit la course, le rugby fauteuil ou le basket fauteuil.

Tout de suite, c'est une autre problématique, en fait la pratique handisport.

l'ASM a toujours cette capacité de modifier, de changer, d'inventer, de se réinventer- Nadège Monchalin © Radio France - Stéphane Hourlier

Les 110 ans de l'ASM Omnisports vus par Nadège Monchalin

C'est vrai que l'ASM a 110 ans. Et pourtant, l'ASM a toujours cette capacité de modifier, de changer, d'inventer, de se réinventer. Et c'est ça qui est vraiment formidable d'avoir toujours des idées pour évoluer et pour que les gens continuent de venir et de participer. _C'est pas un vieux club, c'est un club toujours jeune et dynamique_. Je suis épatée par ça justement.

Visionnez la vidéo de Nadège Monchalin sur la piste de la Gauthière à Clermont-Ferrand

L'ASM en mouvement, avec l'ASM Omnisports, l'Onde Porteuse et France Bleu Pays d'Auvergne

Pour en savoir plus sur l'ASM Omnisports

Pour en savoir plus sur l'Onde Porteuse

Pour découvrir tous les portraits de l'ASM en mouvement