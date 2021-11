L'ASM en mouvement: Nicolas Laurcie, éducateur sections football et multisports

Dernier volet autour de la thématique du multisports. Sur la pelouse verdoyante du club, on retrouve Nicolas Laurcie, éducateur en charge de la section football et multisports. Son approche et sa pédagogie mettent en lumière les notions de collectif et de solidarité à travers les sports collectifs.

Interview réalisée par Alexis de l'Onde Porteuse

Le multisports

C'est un sport collectif, pour certains enfants, c'est la première fois qu'ils sont dans un groupe en dehors de l'école. L'idée est de se socialiser, de vivre en mixité, d'avoir des rôles différents les uns par rapport aux autres, mais d'avoir un objectif commun. Ça permet ensuite dans la vie de tous les jours, d'être plus à l'aise dans la vie de groupe.

On s'attache, au niveau du foot, à développer toutes les habiletés motrices techniques dont l'enfant se sert pour pratiquer l'activité, mais aussi, tout autour, le vivre ensemble. Les enfants lors des séances sont aussi arbitres et découvrent la gestion d'un match, faire appliquer les règles et aussi les respecter. Tout ceci est un apprentissage qui tient à cœur des éducateurs multisports.

On a des exemples au haut niveau aussi, de très grands sportifs ont commencé par le multisports pour après, se spécialiser. C'est vrai que chaque sport essaye de capter des licenciés le plus tôt possible. Mais on se rend compte qu'avec une démarche un peu différente, les enfants restent plus souvent dans l'activité et ont tendance à moins se blesser. Donc, c'est tout bénéfique pour tout le monde.

© Radio France - Stéphane Hourlier

La section football

Au niveau de la section foot, on a plus à faire à des joueurs qui se destinent à l'élite. Le multisports sert lors de la préparation estivale pour faire des stages de cohésion, pour l'esprit d'équipe, pour le vivre ensemble. Les joueurs participent à différentes activités: boxe, lutte, judo, rugby . Ils sont ainsi placés dans différents environnements et, à travers les habilités qu'ils ont développées au foot, ils peuvent les retranscrire sur ces activités là. Dans ce multi-activités, c'est plus l'esprit d'équipe et la solidarité qui sont recherchés.

L'ASM Omnisports dans 110 ans selon Nicolas Laurcie

Intergénérationnel. C'est à dire qu'on puisse _venir au stade en famille_, des plus jeunes aux parents jusqu'aux grands parents, pour pratiquer sur les mêmes temps différentes activités. On pourrait imaginer que pendant que les enfants jouent au foot, les parents fassent du renforcement musculaire et que les grands parents soient en train de travailler la mémoire ou la coordination. Voilà ce que j'aimerais voir dans 110 ans

© Radio France - Stéphane Hourlier

