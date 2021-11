L'ASM en mouvement : Pascal Thibault, président de l’ASM

Pour comprendre la philosophie de l'ASM Omnisports, l'Onde Porteuse a tendu son micro à Pascal Thibault, président du club. Transmission, éducation et inclusion, les valeurs et la force de l'ASM traversent les âges et les époques. 110 ans plus tard, elles restent toujours d'actualité.