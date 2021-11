L'ASM en mouvement : Tahir Terrasse, coordinateur technique de la section multisports

Tahir Terrasse, coordinateur technique de la section multisports Copier

Interview réalisée par Emma de l'Onde Porteuse

Tahir Terrasse, 26 ans, est éducateur au club. 1/3 de son travail est consacré à Sport Avenir Jeunesse et 2/3 sur le multisports.

Tahir Terrasse est un enfant du club, il a eu sa première licence à 4 ans et demi. Il a donc découvert le multisports très jeune et a pratiqué le tennis, l'équitation, le football.

Tahir Terrasse est un enfant du club. Il a eu sa première licence à 4 et demi! © Radio France - Stéphane Hourlier

Le multisports

Le multisports existe depuis 30 ans. C'est aujourd'hui ancré dans les mœurs de l'ASM.

Le multisports, c'est 22 groupes cette année, répartis en 4 programmes: les tout petits, donc les premiers pas, les baby, les kids et les juniors. Les jeunes découvrent les activités développées au sein de l'ASM Omnisports mais aussi d'autres activités. L'important est de développer toutes les habilités motrices.

L'idée, c'est de pouvoir développer tous les sens

Les enfants doivent être à l'aise avec leur corps, et donc arriver à courir, à sauter, à botter, à sprinter.

Le multisports c'est aussi la mixité dans le sport.

L'avenir de l'ASM Omnisport selon Tahir Terrasse

L'idée principale, c'est de continuer à garder les idées et les valeurs que l'on a: l'humilité, le sport, la santé, toutes ces choses là. Et d'arriver surtout à former des jeunes éducateurs. Ça, c'est hyper important parce que c'est ces jeunes qui vont développer le club dans 30 ans ou 40 ans. Et c'est important de garder ces valeurs que l'on inculque chez les jeunes.

Tahir Terrasse de l'ASM Omnisports interviewé par Emma de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

