L'ASM en mouvement :Thiphaine Le Coarer, coordinatrice ASM Sport Avenir Jeunesse

Depuis sa création en 1911, l’ASM Omnisports priorise l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport. La création du pôle "Sport Avenir Jeunesse" vient concrétiser et renforcer cette démarche éducative à travers le sport.

Ce qui est intéressant, c'est quand le jeune a trouvé son sport et qu'à partir de là, il ne nous donne plus de nouvelles à nous. Parce que s'il nous donne plus de nouvelles à nous, c'est qu'il est parfaitement intégré dans sa section.

Tiphaine Le Coarer, coordinatrice de projets sur le pôle éducatif du club, nous présente les différentes missions menées par son équipe.

Les spécificités du pôle Sport Avenir Jeunesse

Le principe d'action est l'éducation par le sport. Permettre à tous de venir pratiquer et de se servir du sport comme outil éducatif, avec un rythme de vie autour de ça, que ce soit sur la construction physique, mentale et émotionnelle.

Le fonctionnement du pôle

Le pôle accompagne beaucoup de jeunes sur de l'accès aux droits communs. Par exemple, comment tenir un budget qui est parfois très serré... L'intérêt, c'est de pouvoir leur apprendre à grandir et à se débrouiller seuls.

Le pôle peut aussi aider les parents qui veulent trouver du boulot, ils sont mis en relation avec les acteurs de l'insertion à l'emploi.

Des actions sont menées au pied des tours pour rendre la pratique accessible et ensuite faire venir les enfants en club, à l'ASM ou ailleurs. Le but étant que les enfants pratiquent une activité physique et sportive.

La compétition est importante, à mon sens, quand elle est importante pour le jeune.

La compétition fait aussi rêver, ça fait aussi partie intégrante de l'activité sportive. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est quand le jeune a trouvé son sport et qu'il est parfaitement intégré dans sa section, qu'il a trouvé sa place, qu'il s'est fait des copains, qu' il s'est un peu ouvert à autre chose que ce qu'il avait l'habitude de voir.

Les 110 ans de l'ASM vus par Tiphaine Le Coarer

Du coup, je ne suis pas là depuis 110 ans! Moi je suis au club depuis 5 ans, 6 ans en comptant l'année d'alternance. J'ai toujours connu cette dynamique là. Cette dynamique de vouloir _rendre le club accessible, de rendre les pratiques accessibles sur les 15 sections et surtout, de pouvoir en faire profiter un certain nombre d'enfants, de jeunes au long terme_. Il y a aussi un coût financier qui est à prendre en considération et l'ensemble du suivi qu'on peut y avoir.

