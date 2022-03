L'ASM en mouvement : Valentin Duchier, référent de l'A3P : activité physique posturale préventive.

Valentin Duchier nous livre quelques astuces pour être actif à tout moment de la journée.

Interview réalisée par Aïcha de l'Onde Porteuse

Notre ennemi en ce moment, c'est vraiment la sédentarité et le temps passé assis. Et on sait que si on lutte contre la sédentarité, on va directement agir sur les maladies cardio vasculaires, etc.

Le rôle de l'A3P

Construire avec les entreprises, une solution sur mesure pour répondre aux différentes problématiques, notamment liées aux troubles musculo-squelettiques (TMS) qui vont impacter la plupart des gens et représentent 88% des maladies professionnelles.

Ce qui nous passionne, c'est vraiment d'arriver à agir concrètement sur le quotidien des gens et d'avoir un impact positif sur leurs différentes gênes et douleurs qu'ils peuvent ressentir.

Les conseils sont personnalisés et les résultats sont là. Des personnes reprennent une activité physique ou un loisir qu'ils ne pouvaient plus faire avant.

On ne parle pas de sport, mais d'activité physique et il faut bien comprendre qu'on peut être sportif, mais sédentaire.

Si on a passé toute la journée assis, ce n'est pas parce qu'on va faire 20 ou 30 minutes de sport le soir, que cela va forcément compenser. Il faut casser la sédentarité, casser la position assise par des pauses actives, par des gestes assez doux, des réveils articulaires. Il vaut mieux fractionner, avoir plein de petites pauses actives dans la journée plutôt que 20, 30 minutes de sport très intense en fin de journée.

Les résultats

Les résultats sont assez incroyables sur les diminutions de la douleur. Sur une moyenne de six sur dix, on va passer à trois sur dix. Quand une douleur du dos passe de six sur dix, à trois sur dix, c'est une victoire pour la personne.

On a aussi une grosse diminution des accidents du travail. Le dispositif est aussi fait pour réveiller les gens au sens propre du terme et éviter de se blesser sur les vingt premières minutes de boulot par faute d'inattention. Pour cela, l'équipe de Valentin Duchier vient échauffer les gens à la prise de poste, à 5 ou 6h du matin dans les usines ou vers 09h dans les bureaux.

C'est vraiment là, à 5 heures du matin, que les gens sont encore un peu endormis, pas attentifs sur leurs premiers gestes.

Les 110 ans de l'ASM vus par Valentin Duchier

Les 110 ans, ça représente pas mal de choses. En fait, on se rend compte que le sport et l'ASM quand c'était encore l'AS Michelin, c'était déjà présent. Et en fait, _ce qu'on fait nous, est de mettre l'activité physique sur le temps de travail des salariés, ça a toujours plus ou moins existé à l'ASM_. On a juste essayé de formaliser et de cadrer un peu ces interventions là. Mais il y a déjà 100 ans, on peut retrouver des photos de salariés en train de faire du sport sur leur temps de travail en tenue de travail. En fait, on a juste formalisé et cadré un peu ses interventions, mais ça a toujours existé.

Valentin Duchier interviewé par Aïcha de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

