L'ASM en mouvement : Xavier Allais, responsable de la préparation physique à l’ASM Omnisports

Xavier Allais, chargé de la préparation physique à l'ASM Omnisports

Interview réalisée par Alexis de l'Onde Porteuse

Xavier Allais est en charge de la préparation physique depuis trois ans au sein de l'ASM Omnisports.

Avec l'équipe de la prépa physique, il s'occupe surtout des disciplines comme la gym, la lutte, le judo, l'handisport, l'athlétisme, la boxe. L'idée, c'est d'aider tous les jeunes ou moins jeunes à performer dans leur discipline via la prépa physique.

Le développement anatomique et la morphologie de la personne: On ne travaille pas de la même façon chez le jeune, l'enfant et l'adulte. Chez les jeunes notamment, on cherche la technique. On ne réfléchit pas en terme d'une année, on cherche à développer le jeune pour le futur. On ne veut pas qu'un jeune athlète soit efficace tout de suite, mais plutôt dans la durée.

La qualité technique plutôt que les qualités de puissance ou de force.

Le but est d'éviter qu'un sportif ne se blesse quand il sera un peu plus âgé. Une fois la technique parfaite acquise, la puissance, la force, la vitesse seront développées. On évite ainsi les déséquilibres liés à une activité unique.

"Si on prend l'exemple d'un petit tennisman, il va avoir frappé tout au long de sa carrière. Il aura développé une asymétrie et du coup, ça peut amener à une blessure".

Le multisports permet à l'enfant de toucher à tout et de développer un maximum de capacités motrices.

"Tout s'apprend par le jeu" Xavier Allais au micro d'Alexis de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

Les valeurs de Xavier Allais.

Tout s'apprend par le jeu

Il faut que l'entraînement soit un jeu. Si Xavier Allais est un entraineur dur et plutôt intransigeant, il est aussi beaucoup dans le jeu. La dimension ludique est importante: un enfant qui s'amuse, c'est un enfant qui va avoir envie de revenir et qui va avoir beaucoup de motivation. Cela marche aussi chez l'adulte.

Pratiquer le sport dans de bonnes conditions: à l'ASM, l'avantage c'est qu'il y a des grosses infrastructures: des structures couvertes, fermées, ouvertes et des professionnels dans chaque discipline. On peut donc y pratiquer le sport en étant bien encadré.

Comment aider au mieux à la performance? Il faut pointer les points forts et les points faibles et ensuite développer plus les points forts ou plus les points faibles en fonction des compétitions et du moment où on se trouve dans la saison.

Xavier Allais, chargé de la préparation physique à l'ASM, interviewé par Alexis de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

Les 110 ans de l'ASM Omnisports vus par Xavier Allais

L'accompagnement: un club d'expérience est forcément un club qui sait accompagner. Avant moi, il y a eu d'autres personnes, je ne suis pas le premier ici et je ne serai pas le dernier. La préparation physique a été il y a une quinzaine d'années, très initiée par le rugby, "tous les anciens " nous guident par ce qu'ils ont fait.

La recherche : à l'ASM, on a des personnes dédiées à la recherche. Aujourd'hui, on va plus développer les qualités de puissance en fonction de la recherche, les manières de faire évoluent.

L'échange : à l'ASM on a un vivier de personnes et on peut apprendre de tout le monde, que ce soit l'entraîneur de rugby, l'entraîneur du tennis, l'entraîneur du basket. On va échanger, on va apprendre des choses et on va partager. Et c'est dans ce partage qu'on va avoir l'expérience.

à l'ASM, on a un vivier de beaucoup de personnes et on peut apprendre de tout le monde

Salle de préparation physique à l'ASM Omnisports © Radio France - Stéphane Hourlier

