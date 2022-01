L'ASM en mouvement : Xavier Labaune, directeur de l'ASM

Xavier Labaune, directeur de l'ASM Copier

Interview réalisée par Valérie de l'Onde Porteuse

Xavier Labaune, directeur de l'ASM

Xavier Labaune assure la direction générale de l'ASM depuis décembre 2016.

"Ce qui fait vivre l'ASM, c'est la notion de formation. Dans mon parcours professionnel, j'ai pu œuvrer dans l'environnement de l'emploi, la formation, l'apprentissage, l'insertion et finalement de retrouver ses composantes dans une dimension associative, sportive, c'est des valeurs qui, pour le coup, me correspondaient, sur lesquelles j'avais envie de m'inscrire."

Son rôle est d'animer et de coordonner les deux forces vives du club: les bénévoles et les 180 salariés qui sont dans l'association.

Ces deux forces, elles, constituent une équipe. Si demain le club n'a plus de bénévoles, il est obligé de s'arrêter.

L'ASM compte environ 7000 adhérents.

La notion d'équipe est valable sur le terrain par rapport aux disciplines sportives, mais elle est valable aussi pour la vie du club.

Xavier Labaune, son rôle est d'animer et de coordonner les deux forces vives du club: les bénévoles et les 180 salariés

L'évolution à l'ASM est dans la recherche et l'innovation , que ce soit sur le pôle de performance comme sur les autres composantes du club

La réussite vue par Xavier Labaune

Chaque jour, il y a un élément de réussite et il n'y a pas nécessairement cette vision liée systématiquement à la victoire et au haut niveau. Le fait qu'on ait pu accompagner un môme qui était perdu sur la dimension scolaire et autre, et que la pratique de l'activité physique lui permet de revenir sur un environnement scolaire social digne de ce nom, c'est une vraie réussite.

Xavier Labaune, directeur de l'ASM interviewé par Valérie de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

