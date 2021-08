Puy-de-Dôme : Sport Féminin & co annonce la création d'un pass féminin inédit

Ce mardi 24 août, l'association créée en janvier dernier a annoncé la mise en place d'un pass féminin : pour 50€, il est à présent possible d'assister à tous les matchs à domicile du Volley Ball Club Chamalières, du Clermont Foot Féminin, de l'ASM Féminin, de l'ASM Romagnat et du HBCAM 63.

Une annonce qui pourrait faire date. Ce mardi 24 août, les cinq clubs puydômois, membres de l'association "Sport Féminin & co" s'étaient donné rendez-vous au stade Philippe-Marcombes à Clermont-Ferrand. L'occasion de lancer la deuxième saison sportive de l'association, mais aussi pour les joueuses des cinq clubs de partager de bons moments autour d'un atelier passe de rugby, d'un match de beach-volley ou encore d'un spécifique handball.

Créé en janvier dernier, "Sport Féminin & co" a pour volonté de promouvoir le sport féminin en Auvergne, de manière différente. L'idée est de rassembler autour d'un projet et d'une identité communs. La mise en place immédiate du "Pass Féminin" va dans ce sens. Disponible dès à présent sur le site de la Marque Auvergne, il constitue une initiative de plus, après six premiers mois riches pour l'association.

Permettre un abonnement unique pour toutes les rencontres à domicile des Panthères de Chamalières, des filles de l'ASM Romagnat, de l'ASM Foot, du Clermont Foot et du HBCAM 63 devrait offrir une belle mise en avant pour le sport féminin puydômois.

Claude Michy, ex-président du Clermont Foot et à l'initiative de l'association, est heureux de cette promotion qu'il espère réussie du sport féminin.

L'ex-président du Clermont Foot et initiateur de l'association Claude Michy détaille le "Pass Féminin" Copier

Un "centre de formation sport féminin" unique à l'horizon 2023

Devant les partenaires privés et institutionnels de l'association, présidents et représentants des cinq clubs ont également évoqué la création future d'un centre de formation partagé, dans l'optique de rassembler ces cinq entités dans des lieux communs, où performance, exigence et convivialité seraient les maîtres-mots.

"Il y a des structures qui existent. Ce n'est pas la peine de reconstruire indique Claude Michy. A l'Arténium à Ceyrat, par exemple, il y a tout ce qu'il faut. Des fois, il ne faut pas tout réinventer. Il faut simplement que les gens se parlent."

Le modèle du centre partagé entre l'ASM et le Clermont Foot, situé aux Gravanches depuis septembre 2017, en a inspiré plus d'un. C'est à l'horizon 2023 que "Sport Féminin & co" envisage la création de ce centre, qui serait unique en France.

"Avec Sport Féminin & co, tous les mois il y a des nouvelles idées, des nouvelles innovations" se réjouit Mylène Toubani-Bardet, présidente du Volley Ball Club Chamalières. "Le centre de formation partagé, c'est toute la force de l'Auvergne de pouvoir travailler ensemble. On a cette force d'aimer la jouer collectif. Ce centre a cette image là. On se rend compte sur le sport féminin que nos clubs ont les mêmes besoins pour tout ce qui est autour du sportif. On a les mêmes besoins, les mêmes envies et surtout les mêmes ambitions", détaille la présidente.

Evoquer ce projet de centre de formation au présent, comme le fait la présidente du VCC, ne peut être que de bonne augure pour la suite !