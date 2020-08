L'athlète Deux-Sévrien Hugo Hay, contraint de renoncer au plus grand meeting d'athlétisme du monde à Monaco

L'immense déception d'Hugo Hay. Il ne pourra pas participer au 5000 mètres du plus grand meeting du monde... à Monaco. La raison ? Le bressuirais a été en contact ce jeudi avec une personne positive au coronavirus. Il a donc été exclu de manière préventive.

"Un rêve de gosse" qui ne se réalisera pas."

Sur son compte Instagram, Hugo Hay écrit "Il va me falloir quelques jours pour digérer" précisant se mettre en quarantaine et en espérant ne pas tomber malade pour pouvoir recourir d'ici la fin de la saison.

Une participation pourtant inattendue

Le jeune poitevin s'était vu invité au plus grand meeting d'athlétisme au monde ! (Monaco fait partie de la Diamond League). Le Deux-Sévrien Hugo Hay devait s'aligner ce soir sur la célèbre piste d'athlétisme de Monaco sur l'épreuve du 5.000 mètres aux côtés des meilleurs mondiaux. A 23 ans, le Bressuirais exilé en Belgique avait été retenu de façon un peu inatendue pour cette course qui va réunir les plus grands noms de la discipline dont un athlète ougandais qui va tenter d'établir ce vendredi soir le record du monde du 5.000, rien que ça !