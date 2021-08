L'athlète lorraine Sonia Heckel vise une médaille en boccia aux Jeux paralympiques de Tokyo

Le coup d'envoi des Jeux paralympiques de Tokyo ce mardi 24 août avec la cérémonie d'ouverture à partir de 13 heures, heure française. Parmi la délégation française, deux athlètes lorrains dont la nancéienne Sonia Heckel, assistée par Florent Brachet, licenciée au club handisport de Ludres. Elle est atteinte d'une myopathie des ceintures, maladie des muscles, qui s'attaque à ses jambes et ses bras notamment. Triple championne de France et championne d'Europe, elle participe à ses premiers Jeux en boccia, une discipline à mi-chemin entre la pétanque et le curling.

Cette présence à Tokyo, c'est un accomplissement et une fierté pour Sonia Heckel :

"Une fierté pour nous, pour tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent mais une fierté aussi vis-à-vis de ma discipline, encore très peu connue pour le moment en France."

Un travail acharné

Ces Jeux étaient " l'objectif premier" de Sonia Heckel, passée tout près de la qualification pour Rio 2016. Pour faire partie de la première équipe française de boccia qualifiée aux Jeux, l'athlète a énormément travaillé : huit heures chaque semaine d'entraînement en gymnase, auxquelles il faut ajouter du travail vidéo à la maison. Un travail forcené avec son assistant Florent Brachet, à ses côtés depuis 2014.

Plusieurs stages ont pu avoir lieu avec l'équipe de France depuis le début de l'année mais Sonia Heckel et les Bleus sont dans l'inconnu car il n'y a plus eu de compétition depuis le début de la crise sanitaire :

"C'est très long. On ne sait pas comment les adversaires se sont préparés, s'ils se sont beaucoup entraînés ou pas."

Une donne valable pour tout le monde. Alors chacun observe les réseaux sociaux des concurrents pour essayer d'en savoir plus.

Sonia Heckel participe avec son assistant Florent Brachet à ses premiers Jeux paralympiques à Tokyo, en boccia © Radio France - Cédric Lieto

Passée par des moments difficiles

Pour jouer ses balles, Sonia Heckel possède une rampe mise en place par son assistant. Elle pousse ses balles grâce à une canne qu'elle tient dans sa bouche. Une conséquence de l'aggravation de sa maladie en 2014. Elle ne peut plus lancer à la main. Sonia Heckel revient de loin :

"Ca n'a pas été facile parce que c'est prendre l'évolution de sa maladie en pleine figure. Quand on est handicapé, on sait comment on est, les compétences que l'on a et celles que l'on n'a pas. Devoir changer du jour au lendemain, en se disant qu'on ne peut plus faire, psychologiquement, c'est difficile."

Depuis, Sonia Heckel a retrouvé son niveau et compte bien revenir de Tokyo avec une médaille, elle qui a commencé la boccia en 2007. Début des épreuves le 28 août.