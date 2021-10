L'athlète meurthe-et-mosellane Sonia Heckel recherche des sponsors pour jeux paralympiques de Paris 2024

Le temps presse pour l'athlète meurthe-et-mosellane Sonia Heckel. Les Jeux paralympiques de Paris démarrent dans 1.000 jours et elle a besoin d'un ou plusieurs sponsors.

Pour se qualifier, la joueuse de boccia, un sport qui s'apparente à la pétanque, doit participer à des stages et à de nombreuses compétitions pour atteindre une bonne place dans le classement international. " Les sélections pour les Jeux paralympiques se feront sur la base de ce classement. Mais d'abord, il faut commencer par la compétition régionale Grand-Est, qui permet de se qualifier au championnat de France. Là, il faut assurer un beau classement pour être sélectionné dans le groupe France. À ce stade, je pourrai être sélectionnée pour faire plein de stages préparatoires. Dans ce groupe France, ils vont sélectionner les deux meilleurs joueurs par catégories, il y a en a trois, qui participeront aux Opens internationaux. Avec ces compétitions ont engrange un certain nombre de points dans le classement international", explique Sonia Heckel.

Néanmoins, participer à ces compétions représente un coût. "Par exemple, on a payé 1.200 euros pour un stage le mois dernier. Il faut payer l'hébergement, louer un véhicule adapté aux personnes en fauteuil roulant, plus l'essence, l'assurance, les péages. Il y aussi les frais d'inscription".

Sonia Heckel a fait ses calculs : elle devra débourser, avec son assistant sportif Florent Brachet, environ 23.000 euros pour la saison. L'athlète a pris certaines dépenses à sa charge. "C'est deux derniers mois, j'ai dépensé 2.000 euros". Le club handisport de Ludres (Meurthe-et-Moselle) dans lequel elle est licenciée ne dispose pas non plus de cette somme. "Mon club m'aide autant que possible mais est un petit club. Donc les subventions ne sont pas énormes".

Depuis juin dernier, la CCI de Meurthe-et-Moselle sponsorise la joueuse de boccia. Elle espère trouver d'autres sponsors ou des mécènes. "Même si la personne n'a pas une énorme somme à donner. Je sais que la crise sanitaire a fragilisé beaucoup d'entreprises. Si c'est 1.000 euros et qu'on trouve plusieurs sponsors, il y a aucun problème". Sonia Heckel est prête à animer des opérations de sensibilisation sur le handicap dans des entreprises en échange de sponsoring.

L'athlète de haut niveau craint de ne pas pouvoir poursuivre son rêve, son objectif de se qualifier aux Jeux paralympiques de Paris. "Si je ne trouve pas une solution sur le plan financier, je devrai malheureusement arrêter et ça je ne le souhaite vraiment pas".

Dans ce contexte, les propos d'Emmanuel Macron en septembre dernier. Le chef de l'État avait reçu les médaillés des Jeux olympiques et paralympique de Tokyo à l'Élysée. Lors de cette cérémonie, il a déclaré que _"le bilan n'est pas tout à fait celui que nous attendions"_. La France a remporté 33 médailles au Japon contre 42 au Brésil en 2016. Le président de la République avait ajouté qu'il fallait "faire beaucoup plus" aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 "parce que ce sont nos Jeux, à la maison, on est attendu".

Des critiques que n'ont appréciées de nombreux athlètes, y compris Sonia Heckel. _"Il veut des résultats pour Paris 2024, il veut mettre la barre plus haute, c'est tout à fait légitime. Mais i_l faut nous donner les moyens d'obtenir des résultats. Pour avoir des résultats, il faut de la préparation. Mais sans financements on ne peut pas avoir de préparation", souligne-t-elle avant de conclure : "C'est facile de s'attribuer les mérites à la fin. Il faut donner plus de financements au sport de haut niveau et au sport en général. Sans cela, l'État français ne méritera pas sa médaille".

Le palmarès de Sonia Heckel

Sonia Heckel a concouru aux Jeux paralympique de Tokyo. Elle n'a pas remporté de médaille mais c'est la première fois que la France était représentée dans sa discipline. 75 pays pratiquent la boccia dans le monde. Dix sont sélectionnés (dans chacune des trois catégories) sont sélectionnés pour participer aux Jeux paralympiques. Sonia Heckel est également triple championne de France en individuel (2015, 2018 et 2020), et a décroché le titre championne d'Europe en équipe (2019).