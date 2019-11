L'athlète montbéliardaise Ophélie Claude-Boxberger contrôlée positive à l'EPO

Montbéliard, France

C'est un véritable séisme pour le sport franc-comtois. L'athlète montbéliardaise Ophélie Claude-Boxberger a été contrôlée positive à l'EPO, un produit dopant, a appris ce mardi France Bleu Belfort Montbéliard, confirmant l'information révélée par le site spé15.fr. L'athlète du MBA, Montbéliard Belfort Athlétisme, membre de l'équipe de France, a subi un contrôle antidopage positif le 18 septembre dernier.

Le Parquet de Paris ouvre une enquête

La Montbéliardaise est alors en pleine préparation des Mondiaux de Doha. A la suite de ce contrôle, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage transmet le signalement au pôle santé du Parquet de Paris. "Une enquête préliminaire a été ouverte le 14 octobre des chefs d'infractions à la législation sur le dopage et les substances vénéneuses", confirme à France Bleu Belfort Montbéliard le Parquet de Paris.

D'après le site spé15.fr, une perquisition a même été menée le 5 novembre dernier au domicile de l'athlète et les gendarmes auraient saisi son dossier médical lundi au siège de la Fédération française d'Athlétisme.

Proche du Docteur Serra, médecin de l'équipe de France

Ophélie Claude-Boxberger se retrouve désormais dans une situation très inconfortable. Cet été, l'athlète montbéliardaise a officialisé sa liaison avec Jean-Michel Serra, le médecin de l'équipe de France. Ce dernier a été sanctionné pour s'être plaint auprès de l'Agence anti-dopage du nombre excessif de contrôles subis par l'athlète.

Le Docteur Serra n'est pas visé, mais les enquêteurs s’intéresseraient de près à sa relation avec Ophélie Claude Boxberger. A 16h ce mardi, l'athlète n'avait toujours pas répondu à nos sollicitations.

Surprise et incrédulité dans son club du MBA

L'information s'est vite répandue. Dans le club où Ophélie Claude-Boxberger est licenciée, Montbéliard Belfort Athlétisme (MBA), c'est l’effarement. "Je suis très surpris. Personnellement, je n'y crois pas. Elle a son passé derrière elle. Elle a un métier, une famille. Elle ne vit pas que pour l'athlétisme. J'attends la contre expertise. Elle garde toute ma confiance pour l'instant", indique Jean-François Mignot, le président du MBA.

Ophélie Claude Boxberger avait démarré fort sa saison en janvier avec un chrono de 32’36’’ avant d'enchaîner les hauts et les bas : deux sélections internationales, sur 3.000 m pour l’Europe en salle, et sur 3.000 m steeple pour le Mondial de Doha puis une 15ème place en finale à Glasgow, et éliminée en séries à Doha.

