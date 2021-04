L'athlète nîmois Jean-Marc Pontvianne prêt à décoller à 100 jours des Jeux olympiques

J-100. Le Nîmois Jean-Marc Pontvianne a forcément coché la case dans son calendrier. Plus que 100 jours avant les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août 2021). Sur la piste quasi déserte du complexe Marcel Rouvière, à Nîmes, le champion de France en titre du triple saut, tenue noire et chaussures orange fluo, enchaîne ce jour-là les sprints. "C'est dur ! lâche-t-il dans un souffle. Mais je me sens bien, je suis en forme!" Après un hiver studieux, le Nîmois est en confiance. Il est même en avance sur son programme. "Je me sens tous les jours progresser : que ce soit en musculation, dans les sauts, en vitesse, ou même dans les sensations."

Pourtant, l'année qui vient de s'écouler n'a pas été facile. "Le premier confinement m'a vraiment touché, confie-t-il. Pas d'entraînement, pas de compétition, pas de Jeux olympiques. Mais on s'est adapté." Il a fallu avancer au jour le jour : réorganiser les entraînements à cause du couvre-feu, modifier le planning des compétitions en fonction des annulations. Et aux Jeux olympiques, il faudra faire sans public et peut-être même sans son entraîneur. "C'est quand même un événement qui a un impact psychologique sur les sportifs, ils jouent leur carrière. Être privé de son entraîneur ou ne pas pouvoir accompagner son athlète, ça ne facilite pas les choses", concède Sébastien Boucher, son coach depuis dix ans à Nîmes.

L'athlète Jean-Marc Pontvianne à l'entraînement au stade Marcel Rouvière à Nîmes © Radio France - Lise Roos-Weil

Jean-Marc Pontvianne assure qu'il s'adaptera, comme il l'a toujours fait cette année et comme il a su le faire par le passé. Sportif assidu depuis tout petit, l'enfant du Chemin bas d'Avignon a découvert le triple saut sur le tard, à 18 ans. Malgré son petit gabarit d'1,70 m, atypique sur le circuit, il ne s'est pas mis de limite. "J'ai réussi à en faire une force, explique-t-il dans un sourire. Ça m'a permis d'apporter une singularité à mon triple saut. Et je l'applique dans la vie de tous les jours : faire de sa singularité une force." Alors qu'adolescent, il peine à l'école, c'est le sport qui le hisse vers le haut. Avec désormais une licence de STAPS et un diplôme de préparateur physique en poche, il prévoit de faire un master et de travailler dans le domaine du sport. "Je suis parti de rien, analyse-t-il. Mais tous les sacrifices que j'ai faits, tout le travail que j'ai fourni, j'ai réussi à le transmettre finalement dans mes études."

A 26 ans, son CV d'athlète coche presque toutes les cases : finaliste mondial à Londres en 2017, finaliste européen en 2018 et triple champion de France. Il ne reste plus qu'à se qualifier pour les Jeux olympique. "Je sens que j'arrive à maturité, confie le fan de sports extrêmes. J'ai beaucoup plus de maîtrise dans mon triple saut, de réflexion, je pense que c'est le bon moment pour exploser et m'installer dans les plus hautes sphères du triple saut." Le rendez-vous est déjà pris, à partir de début mai pour réaliser une performance qualificative (17,14 m), valider son ticket pour les Jeux-Olympiques, et rebondir au plus haut niveau mondial.