L'athlétisme de Dordogne refuse de se passer de sa piste

La mairie de Périgueux veut rapprocher le terrain de rugby du stade Rongiéras des tribunes. Les athlètes craignent que l'anneau de 400 mètres disparaisse et qu'il n'y ait pas de nouvelle piste construite à temps.

200 licenciés et des scolaires utilisent la piste du Rongiéras. Photo d'illustration.

"On ne veut pas se retrouver sans rien pendant deux ou trois ans", redoute Benoist Guillet, le président du comité départemental d'athlétisme de la Dordogne. Alors que la ville de Périgueux s'est fixé pour objectif de moderniser son parc des sports, l'athlétisme de Dordogne craint de faire les frais de ce nouveau plan de restructuration.

Rapprocher la pelouse des tribunes

Le projet est dans les tiroirs depuis plusieurs années, l'idée était déjà évoquée sous la mandature de l'ancien maire de Périgueux Antoine Audi. Le Stade Francis Rongiéras, grand de presque 12 hectares et construit au milieu des années 70 a besoin d'un bon coup de peinture. Le complexe est peu accessible, les tribunes sont vétustes, pas aux normes.

Fin mai, la mairie a lancé un appel d'offre, et parmi les objectifs avancés, il est prévu de "rapprocher l'aire de jeux du stade Rongiéras du public", alors que le CAP rugby a pour ambition de monter en PRO D2. Chacun a pu s'en rendre compte lors des matchs de coupe de France de football, la pelouse est trop éloignée des tribunes.

La piste d'athlétisme déplacée ?

Si les athlètes sont montés au créneau, c'est parce que l'anneau de 400 mètres qui entoure la pelouse pourrait être en danger. Rapprocher l'aire de jeux des spectateurs entraînerait obligatoirement la suppression de la piste d'athlétisme. Et les sportifs craignent de se retrouver sans équipement.

Selon Jean-Michel Lesur, président du CAP athlétisme, le département aurait un temps envisagé de construire une salle "indoor" à la Grenadière. Une excellente idée selon lui, mais "en plus", car "il était question d'une piste de 200 mètres, et cela ne peut pas remplacer une piste de 400 mètres".

Désormais, il court le bruit selon lequel la piste pourrait être déplacée au Copo, à quelques centaines de mètres seulement du Rongiéras. Mais là, c'est le timing qui coince. "Le Copo appartient à la SNCF. Il faudrait des années pour négocier puis construire une piste régionale. Comment fait-on en attendant ?", questionne Benoist Guillet. Le temps presse, la mairie de Périgueux prévoit de débuter les travaux au stade Francis Rongiéras fin 2023.

Une piste régionale de six couloirs, 400 mètres

"Je n'ai rien contre la mairie, rien contre le projet, mais une piste d'athlétisme est utilisée par tout le monde. Les athlètes, les rugbymen, les danseurs", ajoute Yoann Kowal l'athlète périgourdin champion d'Europe du 3.000 m steeple. Alors qu'on compte 1.200 licenciés en Dordogne dont 240 à Périgueux, sans oublier les scolaires, Benoist Guillet s'interroge sur l'avenir proche de la fédération. "On nous a parlé de Trélissac , mais venez à Trélissac un mardi soir vous verrez le monde. Il devrait bientot y avoir la piste de Bergerac mais il faut être à Périgueux, la ville préfecture. Il nous faut une piste homologuée, de niveau régional, six couloirs, 400 mètres sur l'agglomération de Périgueux", conclut-il. Une pétition a été lancée par des athlètes, elle a été signée par plus de 1.400 personnes.

De son côté la maire de Périgueux Delphine Labails assure qu'un comité de pilotage composé de la mairie, du département, du comité olympique et sportif et des fédérations travaille depuis plusieurs mois pour trouver un lieu adapté. "Nous avons toute cette année qui s'ouvre à la rentrée pour pouvoir trouver des solutions pour la période transitoire", indique-t-elle.