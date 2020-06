L'Aulp du Seuil, en Chartreuse

Une rando qui allie forêt et sentiers spectaculaires, avant de trouver la quiétude de la Réserve Naturelle des hauts plateaux de Chartreuse

L'Aulp du Seuil, à 1830m d'altitude, est l'un des rares passages depuis le Plateau des Petites Roches vers les hauts plateaux de Chartreuse.

Depuis le col de Marcieu, c'est un sentier ombragé qui vous mènera au pied des falaises avant de se faufiler de manière spectaculaire entre elles pour gagner le fil des crêtes qui séparent radicalement deux mondes: l'agitation de la vallée du Grésivaudan d'un côté et la quiétude préservée des hauts plateaux de Chartreuse, préservés par leur statut de Réserve Naturelle.

Passage historique entre le Grésivaudan et le massif de Chartreuse cet itinéraire de randonnée est parfois spectaculaire et offre de beaux panoramas sur la chaîne de Belledonne (en face), le massif des Bauges et le Mont-Blanc.

En pratique:

Comptez 800m de dénivelée pour une durée d'environ 4h30 à 5h (aller-retour).

Carte IGN 3334 OT Massif de la Chartreuse Sud

