L'Auvergne aux JO de Tokyo : le Clermontois Alexis Phelut sur le 3.000 steeple

À Seulement 23 ans, l'athlète Clermontois a déjà marqué les esprits en réalisant une très bonne saison. On ne lui colle désormais plus l'étiquette d'espoir mais bien de spécialiste du 3.000m Steeple. Son récent titre de champion de France élite de la discipline lui a permis de décrocher sa place pour Tokyo.

Un travail récompensé pour le champion. La concurrence était rude et il n'y avait que trois places pour les français dans cette discipline.

Le 27 juin dernier, Alexis Phelut s'est imposé à Angers en remportant le championnat de France de 3.000 m Steeple © Maxppp - Josselin Chair

Je n'y vais pas pour faire de la figuration.

Participer aux jeux : un rêve d'enfant qui se réalise pour l'auvergnat. "C'est vraiment le Graal. C'est une compétition qui a lieu tous les quatre ans donc je n'aurai pas l'occasion d'en vivre beaucoup."

L'athlète garde pour autant les pieds sur terre. Ces jeux seront une découverte pour lui, mais il compte performer : "je n'y vais pas juste pour faire de la figuration. Mon objectif est clairement de passer en final".

Le top huit comme ambition et pourquoi pas plus... "Sur une finale en grand championnat il peut se passer beaucoup de choses donc je ne me fixe pas de limites." Avec des jeux particuliers dans des conditions climatiques elles aussi particulières, le Clermontois se laisse donc rêver.

Paris 2024 en ligne de mire

Alexis Phelut a déjà un œil sur Paris 2024, qu'il considère comme le premier gros objectif de sa carrière. Ces jeux de Tokyo sont donc un premier test, trois ans avant l'échéance.

Alexis Phelut en 2017, maillot du Clermont Auvergne Athlétisme sur le dos. © Radio France - Claude Essertel

Je pense que des Jeux Olympiques, on ne se rend pas compte de ce que c'est tant qu'on y est pas. Je vais donc essayer de prendre un maximum d'expérience à Tokyo."

Une préparation complète

Alexis termine huit jours de préparation à l'Insep à Paris avec des entraînements quotidiens dans une Thermo-Room, espace qui recréé les conditions climatiques de Tokyo, c'est-à-dire une très forte humidité et des températures supérieures à 30 degrés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il va participer ce vendredi 12 juillet au meeting de la Diamond League de Monaco, sa dernière compétition pour aller chercher un bon chrono avant les Jeux Olympiques.

Décollage pour le Japon le 19 juillet. Alexis participera à un dernier stage à Kobe , avant sa première course le 30 juillet 2021.