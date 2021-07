L'Auvergne aux JO de Tokyo : Axelle Etienne, la pilote du Lempdes BMX

Championne de France le week-end dernier, Axelle Etienne est en bonne forme. La pilote licenciée au "Lempdes BMX" disputera à Tokyo sa première olympiade et rêve secrètement d'une médaille.

Axelle Etienne est originaire de Bondy en Seine-Saint-Denis où elle commence le BMX à l'âge de 8 ans. C'est en 2014 qu'elle arrive en Auvergne pour rejoindre le "Lempdes BMX", club qu'elle n'a plus jamais quitté.

Âgée de 23 ans, la pilote enchaîne les titres. En 2019, elle a remporté le Bronze lors des Mondiaux. Elle est plusieurs fois championne de France, et encore cette année avec une victoire en élite femmes le week-end dernier à Sarrians dans le Vaucluse.

En bonne forme pour les Jeux

Axelle Étienne a remporté les deux épreuves lors de ces championnats de France. Elle s'est imposée sur le Time-Trial (épreuve individuelle chronométrée) et sur le Race (course). Victoire qui rassure la pilote "ça fait vraiment du bien juste avant les JO et donne confiance pour la suite."

Axelle Étienne (au centre) championne de France de BMX à Sarrians le samedi 03 juillet 2021 - Nico Van Dartel

Ces résultats sont le reflet de l'état de forme d'Axelle, prête pour la compétition japonaise. "Les JO se préparent sur des années. Je me suis entraînée dur pour ça et là je me sens prête."

La médaille j'y pense. Mais il ne faut pas trop y penser pour éviter de stresser et faire ce qu'on à faire.

Une compétition qu'elle résume à un rêve qui se réalise : "les Jeux c'est un rêve, c'est juste magique." Et c'est justement pour ça qu'il faut réussir à garder les pieds sur terre et ne pas se laisser dépasser par la pression : "La médaille j'y pense, mais il ne faut pas trop y penser pour éviter de stresser et faire ce qu'on à faire."

Avant de partir à Tokyo, il reste au compteur un rendez-vous pour confirmer son état de forme. Les championnats d'Europe ce week-end à Zolder en Belgique.

RDV les 29 et 30 juillet pour la compétition de BMX Race aux Jeux Olympiques de Tokyo.