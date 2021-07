L'Auvergne aux JO de Tokyo : la trampoliniste Léa Labrousse compte enchaîner les triples saltos

Léa Labrousse s'est déjà illustrée à Sotchi en mai lors des championnats d'Europe. Elle a remporté l'argent en individuel et le bronze par équipes. De bonne augure en vue de sa première participation aux Jeux Olympiques.

Ses dernières médailles européennes n'étaient pas attendus par la gymnaste âgée de 24 ans, qui a subi une blessure en avril. "J'ai pas mal douté mentalement, confie Léa, c'était une période pas facile pour moi. J'avais peur de rater ce championnat."

Trois mois plus tard, les doutes sont effacés à l'arrivée des Jeux : "Je sens vraiment que je reviens en forme physiquement. Je m'entraîne bien et je suis très contente de ça. "

Meilleure performance française

Léa Labrousse est la première vice-championne européenne en trampoline. Sa 2e place à Sotchi est la meilleure performance de la France dans tout l'histoire de la discipline. Elle vient battre Nadine Conte, qui avait remporté le bronze en 1983.

La gymnaste n'arrive pas encore à réaliser l'ampleur de sa performance historique : "je ne me rends pas compte que je suis la seule à avoir fait ça. Tant mieux si c'était la première fois et que le trampoline féminin rentre un peu plus dans l'histoire du sport."

Dans les pas de MacLennan

Léa compte bien aller faire partie des huit finalistes aux Jeux : "je veux accéder à la finale pour pouvoir viser une médaille, et pourquoi pas l'or par la suite." Titre de championne olympique détenu par la canadienne multi-médaillée Rosie MacLennan, modèle de réussite pour la trampoliniste auvergnate.

"Rosie (MacLennan) c'est un exemple pour moi en terme de régularité et d'exploit. Elle performe dans toutes les compétitions, même quand elle revient de blessure"

Rosannagh MacLennan en 2016, l'or autour du cou aux Jeux Olympiques de Rio © Maxppp - Shen Bohan