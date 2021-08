L'Auvergne revient bredouille des Jeux Olympiques de Tokyo

Douze sportifs, zéro médailles : dire que le bilan auvergnat aux Jeux Olympiques est mauvais est un euphémisme. Certains n'étaient de toute façon pas attendus sur le podium, car ils n'avaient pas les moyens de titiller les meilleurs, mais ils ont pris date pour Paris 2024. D'autres constituent en revanche de grosses déceptions.

Les rendez-vous manqués

Les frères Lavillenie

C'est un peu dur comme constat pour le perchiste clermontois, arrivé très diminué au Japon après une entorse à la cheville gauche, contractée en juillet au meeting de Sotteville-lès-Rouen. On a été un petit peu rassurés lors des qualifications de la perche, qu'il a passées presque sans encombre. Mais ensuite, ce fut chaotique : mal retombé durant l'échauffement de la finale, Renaud Lavillenie était encore plus diminué au moment de défendre son titre de vice-champion olympique. Tentant le tout pour le tout, multipliant les impasses, Lavillenie n'a pas réussi à passer ni 5m87, ni 5m92. Il termine huitième, scotché à sa dernière barre franchie à 5m70.

En larmes pendant le reste du concours, Renaud Lavillenie a déjà déclaré qu'il serait présent à Paris, en 2024. "C'est une évidence. C'est inconcevable de finir comme ça. Trois ans c'est loin et il peut se passer beaucoup de choses mais quand je vois les ressources mentales que je peux avoir, je ne me pose pas la question de savoir où je serai dans trois ans (...) Je suis encore en capacité de matcher pour le podium. Je serai là encore pendant des années", a-t-il déclaré après l'épreuve. En 2024, il aura 37 ans.

Grosse déception aussi pour son frère, Valentin Lavillenie. Le perchiste clermontois visait la finale, il ne s'est même pas sorti des qualifications. Très déçu, il est toutefois resté à Tokyo pour encourager son grand frère. Mais l'horloge tourne pour Valentin Lavillenie : il a 30 ans. Paris 2024, s'il décide d'y aller, pourrait être sa dernière olympiade.

L'équipe de France de basket 3x3 et sa Roche-Blanchoise Laetitia Guapo

C'est l'une des grandes déceptions de cette olympiade. Le basket 3x3 faisait son apparition à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, et l'équipe de France s'avançait en favorite, avec en meneuse la numéro 1 mondiale de la discipline, la Roche-Blanchoise Laetitia Guapo. Tout s'est finalement effondré. D'abord en demi-finale, avec une défaite (18-16) contre les Etats-Unis, dans des conditions litigieuses (un ballon rendu aux Américaines et non aux Françaises alors qu'il restait 47 secondes et que les deux équipes étaient à égalité). Et puis lors de la petite finale, celle pour la médaille de bronze, conclue par une défaite (14-16) contre la Chine. Une quatrième place, cruelle autant que frustrante.

Le surf

Encore une chance de médaille dans une nouvelle discipline qui s'est envolée prématurément. Le surf faisait lui aussi son apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo, et la numéro 2 mondiale, la Ponote Johanne Defay, venait avec des ambitions. Mais son parcours s'est arrêté en huitièmes de finale, contre la Portugaise Yolanda Hopkins, une adversaire pourtant à sa portée.

Le vélo au sens large

La mécanique cycliste s'est enrayée pour les Auvergnats.

Il y a eu Rémi Cavagna, actuel champion de France de cyclisme sur route, spécialiste du contre-la-montre. Mais le "TGV de Clermont-Ferrand", comme on l'appelle, n'était qu'un Intercités au Japon : à court de forme et de compétition, il n'a pas pu faire mieux que 17e.

Il y a eu Jordan Sarrou, en cross-country. Le natif de Monistrol-sur-Loire, champion de France et du monde de cross-country, était l'un des favoris. Il n'a finalement terminé qu'à la neuvième place de l'épreuve

Et puis la Lempdaise Axelle Etienne, attendue en BMX, mais qui a terminé 7e, dans une journée noire pour les Français dans la discipline (trois de ses homologues masculins, réunis dans la même finale, ont aussi échoué à atteindre le podium).

Ils ont pris rendez-vous pour Paris 2024

Le tir à l'arc

Ce furent des olympiades compliquées pour le tir à l'arc français, qui n'a pas passé les quarts de finale dans les quatre catégories (individuel homme, individuel femme, équipes hommes, équipes mixtes).

Mais elle a tiré son épingle du jeu. L'archère riomoise Lisa Barbelin arrivait au Japon pour disputer ses premiers JO, auréolée de son titre de championne d'Europe. Et ses premiers matchs en individuel, qu'elle a survolés, laissait augurer de belles choses, avec deux 6-0 en 32e de finale puis en 16e de finale. Mais tout s'est arrêté net, en 8e de finale, pour l'Auvergnate, à son tour battue 6-0. Elle avait su créer une attente, et la frustration n'en est que plus grande, mais n'oublions pas que Lisa Barbelin n'a que 21 ans, et sera assurément une belle promesse pour Paris 2024.

Même chose pour Thomas Chirault. Archer riomois lui aussi, il disputait ses premiers Jeux Olympiques. Il a été sorti dès le premier tour, après un beau combat (6-4). Lui aussi prend date pour 2024. Peut-être reverra-t-on les deux Riomois Barbelin et Chirault associés en France, dans trois ans ?

Alexis Phelut au 3000 mètres steeple

Pour lui, la marche était trop haute. Alexis Phelut en était également à sa première olympiade. Le Beaumontois de 23 ans a réussi à se qualifier pour la finale, ce qui est déjà une belle performance. Il a ensuite terminé douzième de cette finale du 3000m steeple, et reviendra plus fort en 2024.

Ethan Cormont

Il est si précoce qu'on avait un petit espoir sur lui également. Car le Clermontois Ethan Cormont, à seulement 20 ans, est déjà médaille d'argent en février aux championnats de France en salle de Miramas (devant les frères Lavillenie !), champion de France à Angers en juin devant Renaud Lavillenie, champion d'Europe Espoirs en juillet. Mais à Tokyo, il n'a pas su sortir des qualifications. La redescente sur Terre est brusque, mais Ethan Cormont a sûrement déjà des plans sur la comète pour l'olympiade française, dans 3 ans, sous le regard protecteur de celui avec lequel il s'entraîne tous les jours à Clermont : Renaud Lavillenie.